雲林消防強化大樓搶救與避難逃生　進行密集救災演練　

▲雲林縣消防局此次演練出動各式消防救災車輛，演訓項目有雲梯車高空救援、火場人命搜救及火災控制、大量傷病患救護以及受阻通道強制破壞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局除了加強所轄大樓消防安全設備檢查、協助建管單位查報場所安全門(梯)堵塞，今（8）日辦理斗六門住商混合大樓火災搶救演練，並訂於11月10日、17日分別在北港亞洲大樓、超級歐洲大樓辦理演練，以強化搶救能力，希望透過不斷演練及檢查，避免類似事件再次上演，以防範未然。

斗六門大樓於1981年取得使用執照，繁盛時期大樓內有百貨公司、戲院、舞廳、餐廳，3樓部分區域及9樓有民眾居住，地點位置處於火車站前商圈鄰近斗六西市場，周遭交通環境複雜；虎尾超級歐洲大樓於2004年為繁盛時期至今，由於地理位置重要，來往人潮眾多，早上有早市攤販甚多、車輛人員佔用車道、騎樓，後棟巷弄狹小，車輛進出困難；北港亞洲大樓屬於商場、住宅複合式用途建築物，另有部分閒置空間未使用。

此次演練以各消防大隊為單位，出動各式消防救災(護)車輛，演訓項目有雲梯車高空救援、火場人命搜救及火災控制、大量傷病患救護以及受阻通道強制破壞。藉實兵演練讓消防人員更熟悉大樓內部結構及特性、各樓層救災動線及消防、救護車輛部署等，並要求營業場業者配合進行自衛消防編組演練，以提升業者初期滅火、人員疏散等自救能力。

雲林縣消防局指出，老舊建築物之防火區劃通常較差，防火門很多都處於常開狀態，若加上消防設備不符合規定及逃生動線受阻等，倘發生人為疏失、縱火或是老舊管線走火意外，恐造成搶救困難。

雲林縣消防局藉此呼籲大樓管理委員會，加強維護場所內消防安全設備，落實自衛消防編組訓練，管理防火避難設施及保持避難逃生動線暢通，若尚未成立公寓大廈管理委員會大樓，藉由本次高雄不幸的事件，正視問題做為借鏡，召集區分管理權人會議，希望藉由管委會正常運作，加強大樓消防及公安管理，以確保大樓住戶及供公眾使用場所安全。

▲雲林縣消防局此次演練出動各式消防救災車輛，演訓項目有雲梯車高空救援、火場人命搜救及火災控制、大量傷病患救護以及受阻通道強制破壞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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