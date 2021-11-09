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財神降臨他們家！　英母子各買彩券「雙雙中百萬元」

▲▼樂透,彩券（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一對母子各買1張彩券，結果雙雙中獎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

真的是財神眷顧的母子！英國一對母子先後購買了「郵遞區號彩券」（People's Postcode Lottery），沒想到兩人竟都中了3萬英鎊（約新台幣112萬元），從彩券大使手中拿到支票的一剎那驚喜不已。

據英媒《鏡報》（The Mirror）報導，60歲的蜜勒（Kathleen Miller）表示，是35歲的兒子保羅（Paul）說服她購買彩券之後她才開始玩。拿到大獎後，蜜勒提到，「我要去阿布達比看我妹妹，很高興能知道我回來時不用擔心錢的事情，讓我兒子同時贏得彩券也很棒，因為我們可以一起慶祝。」

▲▼蜜勒母子各贏得3萬英鎊大獎。（圖／翻攝自Facebook／People`s Postcode Lottery）

▲蜜勒母子各贏得百萬大獎。（圖／翻攝自Facebook／People`s Postcode Lottery）

保羅對於贏得大獎則表示，「和媽媽一起獲獎讓這件事變得更特別，我肯定會犒賞我兒子，但我會盡量保持理智。」

「郵遞區號彩券」是種訂閱制彩券，玩家註冊後每月需以居住地郵遞區號支付10英鎊（約新台幣376元），每天都會有中獎者，中獎金額大小不等。蜜勒母子得到的獎金是「郵遞區號彩券」聖誕節特別活動的一部分，在前年12月的抽獎期間每天抽取一組郵遞區號，每張彩券可贏得3萬英鎊。

民眾買的每張彩券會有33%的資金捐給慈善機構，其餘資金提供玩家抽獎使用。「郵遞區號彩券」自2005年以來已為9千多個慈善機構和公益事業籌集超過7.5億英鎊（約新台幣281億元）。

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