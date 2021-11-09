傳柯文哲6年隨扈撈過界！A禮品、高鐵票「雙頭報帳」　北市警：調查中

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市警察局8月人事大調動，其中包括獲台北市長柯文哲倚重、跟隨柯文哲6年的貼身隨扈陳文鐘，9日爆出調職案藏有內幕，是因陳文鐘被檢舉「撈過界」，所以柯文哲才將他調職。對此，台北市警察局回應，正在調查與釐清中。

《鏡週刊》9日報導，擔任柯文哲隨扈6年多的陳文鐘，日前悄悄被調職到大安分局出任行政組長，原因是5月疫情爆發時期，有一名在北市警擔任要職的林姓警官向柯文哲報告，收到陳文鐘擔任隨扈期間撈過界、操守不佳的檢舉，讓柯文哲聽聞後大怒，決定將對方調離身邊。

報導指出，有北市府高層透露，陳文鐘操守不佳的檢舉不只一件，這幾年常打著「市長祕書」身分，與企業或商家建立關係，甚至稱「有事情要聯絡市長可找我」，並常靠勢向商家討優惠券、A禮品；且柯文哲出書時，會拿企業老闆回送的公關書以優惠價格在活動現場賣給粉絲，幫忙柯文哲訂外縣市高鐵票時，不僅刷自己的信用卡賺紅利，還常常高鐵行程「雙頭報帳」，除了向民眾黨核銷，又以市長勤務名義拿去警局報帳，恐有觸法之虞。

對此，台北市政府警察局表示，本案刻正依據週刊報導內容進行調查與釐清中，將秉持「勿枉勿縱」立場及「不掩飾、不庇縱」態度，公正查處，如涉不法即依法究辦，以昭公信並維官箴。