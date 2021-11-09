神農獎養殖得主「卡1公分魚刺」搞到要急診　醫提醒救治3秘訣

▲一般人吃魚刺噎著，醫生常用內視鏡。（示意圖非本人／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

許多民眾愛吃新鮮魚，卻也害怕魚的多刺，曾獲嘉義縣養殖業神農獎得主邱經堯日前吃虱目魚，不小心因一根小魚刺，轉診嘉義長庚急救，經該院耳鼻喉科主治醫師陳弘晉施以救治，邱的狀況得以舒緩，兩人也請大家享受美味魚肉，一定要細嚼慢嚥，避免讓魚刺造成傷害和困擾。

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▲神農獎得主邱經堯吃魚刺噎著臉書分享經驗。（圖／記者翁伊森翻攝）

邱經堯日前在臉書上寫著日前試吃虱目魚，卻因為一根尋常的小魚刺，若是疏忽大意，搞到要轉診到醫學中心。只因一般的耳鼻喉科診所竟然太深了無法處理，也因為醫生說魚刺會讓喉嚨發炎，甚至穿刺，不行擱著，一定要處理，最後試在嘉義長庚急診室，等待照X光，先以內視鏡進入，再以夾子處理，多次嘗試後，醫生朝口腔噴了麻藥，再三的努力，終於看到不到1公分的魚刺。

陳弘晉表示， 魚肉是營養豐富且美味的食物。每年9-11月在嘉南沿海盛產的虱目魚，除了肉質結實鮮美，其高蛋白，高膠原，低膽固醇，低熱量的特點更是養生保健的好食材。然而虱目魚刺比起其他魚種來的多且小，不小心誤吞可能就會造成咽喉或食道的異物。如不小心吃下魚刺，建議以下幾點注意：

▲嘉義長庚耳鼻喉科主治醫師陳弘晉。（圖／嘉義長庚提供）

1.建議停止飲食，減少大動作的吞嚥，以防魚刺往更深處的消化道前進。坊間傳言喝大量的醋是無法將魚刺軟化移除的，過多的酸卻可能造成消化道黏膜的二次傷害。另外吞大口的飯仍是不建議的方式，因未經此動作能移除魚刺異物的機率並不高，而大口的吞嚥動作可能會使魚刺陷入更深的黏膜抑或從咽喉向下到食道。如此除了會加深異物移除的困難度(食道異物甚至需要全身麻醉手術移除)，食道異物併發食道潰瘍甚至深頸部膿瘍、縱膈腔感染等重大併發症的機會也大大高於仍在咽喉的異物。

2.先放鬆肌肉看原本卡住的魚刺是否能脫落，如掉落可搭配輕輕的咳嗽移除。如果仍無法移除異物，盡速就醫找專業的耳鼻喉科醫師診療才是最好的方法。在過程中不建議用手去挖咽喉或催吐，此方法移除異物的機會依然不高，卻可能造成喉嚨的物理傷害，嘔吐物也可能引發嗆咳甚至吸入性肺炎，得不償失。

3.醫師在診療的過程中可能會透過反射鏡或內視鏡來觀察喉嚨，如發現咽喉異物則會透過特殊的夾子來取出。但如果魚刺已經進入食道，那可能就要透過胃鏡或是手術室的硬式食道鏡來取出了，不可不慎。