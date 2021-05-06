怕3歲兒吃到魚刺！人妻買「冷凍鱸魚片」　遭婆婆罵懶惰：錢太多

▲婆婆稱冷凍魚不新鮮。（示意圖／漁業署提供）

記者施怡妏／綜合報導

小孩子的牙齒還沒發育完全時，吃東西常會噎到，或是將魚刺一起吃下肚，一名人妻擔心3歲的兒子吃魚會被魚刺刺到，都會蒸魚把魚刺挑起來，而且她跟老公都不愛吃魚，因此買了冷凍鱸魚片，方便又不會浪費，卻被婆婆酸懶得挑魚刺，而且冷凍不新鮮。

人妻在臉書「匿名公社」發文，兒子從可以吃副食品到現在，買魚回來都會先蒸過，將魚刺挑起來後分裝冰起來，昨日她在挑魚刺時，婆婆問買了幾尾鱸魚，她表示買了鱸魚片冰在冷凍，婆婆便指責她「冷凍的都不新鮮又貴，要買活的，回來自己殺才新鮮」。

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原PO表示，她老公都不愛吃魚，一整尾魚除了魚肚跟魚背之外，其他地方刺太多不好挑，也沒有人要吃，婆婆聽完後冷笑一聲，邊搖頭邊說「沒辦法啦，現在的年輕人都懶，連挑個魚刺都有話說，寧願買冷凍的，沒辦法，錢多啦」。人妻無奈，「我這樣做錯了嗎？是婆婆雞蛋裡挑骨頭吧？」

▲原PO擔心兒子被魚刺噎到，都會把魚刺挑出來。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，網友們回應，「左耳進右耳出就好」、「跟老人談育兒，就笑笑就好」、「長輩都這樣，不是說你懶，就是說你錢太多，浪費錢」。

但也有人認為，冷凍的魚反而比較新鮮，「冷凍的是在低溫宰殺處理後急速加凍，整尾的誰知道在菜市場高溫死掉多久才被買走」、「沒知識也要有常識，冷凍魚跟活魚營養價值沒有差別，甚至活魚被捕撈起來之後只有2-3天的新鮮期，冷凍魚營養價值可以保持更久」。

本站曾報導《冷凍魚比較不新鮮？ 專家解惑「NG解凍」小心營養流失》，市售魚貨非現撈處理 新鮮度隨販賣環境改變；冷凍魚在捕獲後，會盡速送往認證的處理廠，進入急速冷凍的作業，以保持魚的新鮮度。