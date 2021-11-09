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「顏家禁不起連輸2次」顏寬恒未鬆口參選　歷屆得票率很驚險

記者陳俊宏／綜合報導

前立委顏寬恒至今仍未表態，是否代表國民黨參選台中市第二選區立委補選，也讓黨內好心急。而回顧顏寬恒參選三次立委，前兩次分別以0.86%、2.94%得票率險勝，直到去年輸給擅長「空戰」的陳柏惟。藍營人士透露，只要綠營人選打出高聲量，顏家勢必陷入苦戰，更禁不起連輸兩次。

顏家在台中海線叱吒30年，顏寬恒父親顏清標因貪污，2012年遭到褫奪公權而解除立委一職。顏寬恒「代父出征」，以1138票、0.86%的些微差距，擊敗民進黨的陳世凱，贏得2013年台中市第二選舉區立法委員缺額補選，保住顏家政治香火。

▼顏寬恒8日面對媒體追問，只有微笑說謝謝。（圖／民眾提供）

▲▼沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心動土，顏寬恒現身。（圖／民眾提供）

顏寬恒在2016年再度對上陳世凱，拿下9萬3495票，以02.94%得票率險勝，連任成功。他2020年對上高聲量、擅長「空戰」的台灣基進陳柏惟，以2.3%的得票率差距，挑戰第三屆立委失利。

而今年10月，陳柏惟遭罷免，外界普遍認為，顏寬恒會代表國民黨參加補選，來個「復仇之戰」，為顏家拿回這席立委寶座。國民黨主席朱立倫曾表示，國民黨一定推出最強的在地候選人，目前正在地方徵詢當中。

國民黨指出，由於補選時程規劃急迫，此次補選將由黨中央直接徵召人選，依中選會規劃11月15日至19日受理候選人登記申請；而國民黨徵召作業要由中常會通過完成提名，因此最晚11月17日的中常會會確定人選。

▼民進黨推出林靜儀參加立委補選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，林靜儀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

不過，顏寬恒至今尚未表態是否參加補選，他8日出席活動時，被媒體一路追問，他卻只出現欲言又止的表情，微笑說「謝謝」就離開。由於傳出顏寬恒近日出席地方活動時，自承要參選。對此，幕僚澄清，目前並未宣布參選，之後若有最新消息，會統一對外說明。

台中市第二選區立委補選，將在2022年1月9日舉行，民進黨率先徵召強棒，也就是前不分區立委林靜儀醫師。林也立刻展開選區各項行程，聲量持續升高。

《鏡週刊》報導，藍營人士透露，顏家有「陸戰」及組織優勢，參加補選是意料之內；但綠營人選只要打出聲量，顏家勢必陷入苦戰，更禁不起連輸兩次。

▼顏寬恒是否參選，讓外界十分關注。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲立法委員顏寬恒。（圖／記者林敬旻攝）

►2013年台中市第二選舉區立法委員補選選舉結果
顏寬恒 66,457 49.95%
陳世凱 65,319 49.09%

►2016年台中市第二選舉區立法委員選舉結果
顏寬恒 93,495 46.65%
陳世凱 87,596 43.71%

►2020年中華民國立法委員選舉
顏寬恒 107,766票 48.85%
陳柏惟 112,839票 51.15%

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