網傳顏寬恒「自行宣布參選」？林靜儀：有聽說，不會意外

▲網路盛傳顏寬恒已自行宣布參選。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台中第二選區明年1月9日舉行立委補選，民進黨確定推派前立委林靜儀參加補選，而前立委顏寬恒是否代表國民黨參選外界也十分關注，日前傳出顏寬恒出席地方活動時，自承要參選。對此，林靜儀表示，有聽說此事，「大家都不會意外」。顏寬恒的幕僚則指出，顏寬恒並未宣布參選，不知道消息從何而來。

台灣基進黨籍立委陳柏惟被罷免成功，前國民黨立委顏寬恒遲遲未正式宣布是否投入補選，有地方Line群組盛傳，顏寬恒6日出席台中市沙鹿區三鹿里的一場活動時，自行公開宣布參選。對此，林靜儀表示，有聽說此事且不會意外。國民黨主席朱立倫則回應，任何這樣的傳言他都不予證實。

▲林靜儀將征戰台中第2選區立委補選。（圖／記者李忠憲翻攝）

顏寬恒8日現身台中市長盧秀燕行程，被媒體追問「是否參加補選」，他未做任何回應，只有面帶微笑說謝謝。顏寬恒的幕僚則澄清，顏寬恒目前並未宣布參選，之後若有最新消息，會統一對外說明。

民進黨徵召前立委林靜儀參選後，林靜儀也火速找來前台中市長、前交通部長林佳龍擔任競選總部主委、前立委任陳柏惟總幹事。林佳龍今天受訪表示，對於藍營的補選人選，他表示尊重每個人參選的權利，但國民黨的候選人若將罷免形成選舉延長賽，在將對手罷免後又自己跳出來參選，普遍社會的印象是輸不起，呼籲市民能夠選出優秀人才。

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