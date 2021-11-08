林佳龍接林靜儀補選團隊主委　暗諷顏寬恒「輸不起」

▲林佳龍接林靜儀競選總部主委，暗諷顏寬恆「輸不起」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區補選將在明年1月9日進行，民進黨徵召奇兵林靜儀，林靜儀也火速找來前台中市長、前交通部長林佳龍擔任競選總部主委、前立委任陳柏惟總幹事。林佳龍今天受訪表示，陳柏惟當時立委當選獲得11萬票，卻遭到7萬票的罷免是負面的例子，也提到國民黨的候選人若將罷免形成選舉延長賽，將對手罷免後又自己跳出來參選，普遍社會的印象是輸不起。

林佳龍表示，曾和林靜儀與立法院是同事，長年在台中也推動許多地方建設與服務。至於剩下的任期基進黨與民進黨一起推薦林靜儀來接棒，也支持並呼籲大家一起支持優秀人才。

至於藍營的補選人選，林佳龍表示尊重每個人參選的權利，特別要呼籲的是「疼惜陳柏惟，支持林靜儀」，國民黨的候選人若將罷免形成選舉延長賽，在將對手罷免後又自己跳出來參選，普遍社會的印象是輸不起，人選都有參選權利，但也呼籲市民能夠選出優秀人才，並全力推薦支持林靜儀來接棒未完成的任期。

對於媒體詢問是否再投入2022市長選舉，林佳龍也強調，「成功不必在我、成功一定有我」，個人並沒有其他的規畫，他也提到，自己擔任過台中市長，如果有優秀的人才希望爭取服務的機會，也會加以鼓勵。