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他逛好市多突喊「14」！人妻嚇傻　老司機一看真相跪了

▲▼ 好市多,人潮（圖／記者劉維榛攝）

▲「好市多」消費話題時常引起討論。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

美式大賣場「好市多」消費話題時常引起討論，有名人妻就表示，自己日前與老公在好市多逛街時，老公的口中一直唸出數字，後來突然脫口說出「14」這個數字，讓她當場傻眼。該位人妻後來曝光老公唸出數字的真相，引起許多網友討論，大讚「妳老公是電子計算機？」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」還原當天過程，老公突然說出數字14，「我當下問老公，這是商品24臻穀，哪來14?」。結果原PO的老公回答，「我在心算啦！我幫隔壁阿伯代買的，有回饋金14元」，才讓她驚覺原來老公是在計算購物回饋金。

原PO指出，原來...自從升級黑鑽卡後，老公幫別人代購的頻率變高了，因為老公說信用卡回饋1%+黑鑽卡回饋2%，總共回饋3%，消費者看到的價格跟老公眼中看到的價格已經截然不同。原PO還附上兩張圖說明消費者與老公眼中看到的數字差異何在，引起許多網友熱議。

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▲賺好市多回饋金。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

▲原PO後來才知道，老公是在計算購物回饋金。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

有身為老會員的網友就指出，「黑鑽卡的2%回饋不是直接用售價算的喔！還要扣掉稅金跟一些費用，所以可能不到14元」、「回饋金是回饋稅前價唷」、「你老公沒算到運費跟工資，其實這種數量的代購是賠錢的」。也有其他人開玩笑表示，「妳老公是電子計算機？」、「連老公一起升級挺划算的」、「你老公是金牛還是摩羯？」、「這個老公可以嫁」、「當一波會計師」。

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