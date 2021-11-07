　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多限量小熊「背心為何分2顏色」？　真實原因曝光：長知識

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲好市多小熊「背心為何分藍、紅」？真實原因曝光。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者邱晟軒／綜合報導

好市多最近提供線上註冊會員，能夠免費將小熊玩偶帶回家，意外引發許多老顧客不滿，抱怨「好市多懲罰早早就自動註冊的會員」；不過針對超搶手的可愛小熊，有網友就好奇小熊背心為何會分成藍、紅兩色，真相曝光後再度引起網友熱議。

本站曾報導「好市多突送限量小熊！老會員見『1條件』捶心肝：好過分的活動」指出，有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上貼文，提到只要在好市多現場註冊線上會員，即可獲得一隻穿著好市多背心的好市多熊熊；換句話說，已經註冊過的會員就只能捶心肝了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多小熊「背心為何分藍、紅」？真實原因曝光。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多小熊「背心為何分藍、紅」？店員曝真實原因。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

然而，有一名網友6日在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己一直以來都不明白為何好市多贈送的可愛小熊（好事熊），身上穿搭的背心會分為藍、紅兩色，直到近日終於解惑，「原來…藍色、紅色背心是不同職位的呀！剛剛熱心小姐姐解惑我的好奇心！」

貼文一出，引發許多網友熱議，「藍色職位高點」、「藍色是主任，紅色一般員工」、「藍色是主管級，紅色是現場和辛苦的收銀」、「不穿才是最大，經理級以上都不穿，穿便服背扣機大都是主管級別或正副店長」、「穿襯衫阿兜仔最大」、「原來如此！長知識了」。此外也釣出許多想索取熊熊的顧客回應「老客戶也想要熊」、「忠實老客戶永遠得不到贈品…n年前就已經加入線上購物了，那時根本沒有任何贈品」。

事實上，曾經就有好市多員工透露制服顏色背後所代表的職位：當消費者在好市多有商品相關的疑慮時，便可以主動尋找穿著「藍色背心」的主管；而穿著「紅色背心」的店員，則是在消費者購買同樣的商品「數量多」或單一重量「超過18公斤」時，幫忙協助結帳店員的人。

ET快訊
英「金槍不倒」病例創新高！　90歲阿公也求救
鐵粉過世！男星牽手送行　「妳是我最驕傲學生」
好市多小熊「背心分2色」？　真實原因曝：長知識了
「即期AZ」施打對象曝！　11月底要打完
砍殺男友「走廊都是血」　33歲女遭收押
重機「壓車過彎」遭吊照重罰3萬8　法官逆轉判免罰
小情侶「全裸陳屍摩鐵」　媽見18歲愛女放聲痛哭
勇兔為《黑澀會》沒念完高中　後悔嘆：不知未來在哪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

好市多限量小熊「背心為何分2色」？　真實原因曝光：長知識

自購59萬劑「即期AZ」狂遭批！莊人祥解釋原因：會優先施打

國1西螺服務區男廁管「漏尿」騷味四溢　民眾踩尿上車臭炸

立冬新北上看30度！明起氣溫驟降　專家：「先濕後乾」影響時間長

今4境外「3人突破性感染」　1人打過2劑「俄羅斯衛星五號」

101、85大樓秀「NET 0」串連點燈！　向國際發聲：看見台灣決心

快訊／今本土+0！　增4例境外移入

中華醫大53週年校慶　林晏旭等9人獲頒傑出校友

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

收即期疫苗惹議　指揮中心：有180萬人等第二劑AZ

好市多限量小熊「背心為何分2色」？　真實原因曝光：長知識

自購59萬劑「即期AZ」狂遭批！莊人祥解釋原因：會優先施打

國1西螺服務區男廁管「漏尿」騷味四溢　民眾踩尿上車臭炸

立冬新北上看30度！明起氣溫驟降　專家：「先濕後乾」影響時間長

今4境外「3人突破性感染」　1人打過2劑「俄羅斯衛星五號」

101、85大樓秀「NET 0」串連點燈！　向國際發聲：看見台灣決心

快訊／今本土+0！　增4例境外移入

中華醫大53週年校慶　林晏旭等9人獲頒傑出校友

王柏融成功續留火腿　曾總：最好的結果

退役上將「共機有權在台灣上空巡邏」　軍方：中共未放棄武力犯台

台南市醫草地音樂野餐會　祖孫共度午後時光

文在寅籲簽終戰宣言！日本潑冷水喊「為時尚早」：北韓一直射怎麼簽

第13批AZ疫苗11月底過期　她質疑採購合約：難道蔡政府都買二手貨

全聯串起頭前重劃區...「相隔600m」再開一間！預計完工時間曝光

休旅車換車道逼駕駛右切　害騎士「連撞7機車」重摔送醫

兄妹政治理念天差地別　黃偉哲10字總結

兄弟最後一檔主體日要K歌　11日起全面購票無梅花座

大陸對台灣前10月進口年增26.6%　貿易逆差持續擴大

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

陸洗腦神曲瘋傳　2035到台灣

誰是奶茶界霸主？　內行激推「這家」超意外

六福村人潮「沙丁魚式擠爆」　網揭2原因

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

表妹玩壞5萬玩偶　姑姑只肯賠5千

自購59萬劑AZ效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

即／美式早午餐「N.Y.BAGELS」年底全停業

今立冬將轉雨！強冷空氣明晨南下　最凍12℃時間曝

更多熱門

相關新聞

吃好市多炒麵「酸味噴發」以為過期！內行喊正宗

吃好市多炒麵「酸味噴發」以為過期！內行喊正宗

美式賣場好市多（costco）不時就會掀起新品搶購風潮，但不是每項商品都符合大眾期待，尤其是食品類，一名女網友日前買了「日式炒麵」，一吃竟然有酸味，還有滿滿的烏醋味，讓她很震驚，原來正港的日式炒麵是酸的，對此，許多網友指出，道地的日本炒麵就是偏酸，「加點美乃滋跟柴魚片更讚」。

來新竹享受澎湃「早午餐」！

來新竹享受澎湃「早午餐」！

「吃好市多肉乾」怪怪的！網傻：這缺貨超久

「吃好市多肉乾」怪怪的！網傻：這缺貨超久

好市多超夯抹醬「期限僅4天」　她1招神解！

好市多超夯抹醬「期限僅4天」　她1招神解！

ITF台北國際旅展開幕　田媽媽快閃活動

ITF台北國際旅展開幕　田媽媽快閃活動

關鍵字：

好市多賣場美食小熊好市熊背心

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面