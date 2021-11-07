好市多限量小熊「背心為何分2色」？　真實原因曝光：長知識

▲好市多小熊「背心為何分藍、紅」？真實原因曝光。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

記者邱晟軒／綜合報導

好市多最近提供線上註冊會員，能夠免費將小熊玩偶帶回家，意外引發許多老顧客不滿，抱怨「好市多懲罰早早就自動註冊的會員」；不過針對超搶手的可愛小熊，有網友就好奇小熊背心為何會分成藍、紅兩色，真相曝光後再度引起網友熱議。

本站曾報導「好市多突送限量小熊！老會員見『1條件』捶心肝：好過分的活動」指出，有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上貼文，提到只要在好市多現場註冊線上會員，即可獲得一隻穿著好市多背心的好市多熊熊；換句話說，已經註冊過的會員就只能捶心肝了。

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▲好市多小熊「背心為何分藍、紅」？店員曝真實原因。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

然而，有一名網友6日在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，自己一直以來都不明白為何好市多贈送的可愛小熊（好事熊），身上穿搭的背心會分為藍、紅兩色，直到近日終於解惑，「原來…藍色、紅色背心是不同職位的呀！剛剛熱心小姐姐解惑我的好奇心！」

貼文一出，引發許多網友熱議，「藍色職位高點」、「藍色是主任，紅色一般員工」、「藍色是主管級，紅色是現場和辛苦的收銀」、「不穿才是最大，經理級以上都不穿，穿便服背扣機大都是主管級別或正副店長」、「穿襯衫阿兜仔最大」、「原來如此！長知識了」。此外也釣出許多想索取熊熊的顧客回應「老客戶也想要熊」、「忠實老客戶永遠得不到贈品…n年前就已經加入線上購物了，那時根本沒有任何贈品」。

事實上，曾經就有好市多員工透露制服顏色背後所代表的職位：當消費者在好市多有商品相關的疑慮時，便可以主動尋找穿著「藍色背心」的主管；而穿著「紅色背心」的店員，則是在消費者購買同樣的商品「數量多」或單一重量「超過18公斤」時，幫忙協助結帳店員的人。