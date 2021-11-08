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1杯手搖飲破百！男淚嘆「100元吃不飽一餐」　七年級爆有感：可憐

學生餐廳,自助餐,菜,餐廳,飯館,餐飲（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「什麼時候開始，100元吃不飽一餐了？」一名網友感慨，學生時期一餐70塊搞定，菜色多樣又吃得飽；但如今漲幅超過1倍，連手搖飲價格都破百元，相較凍漲的薪資，不由得心酸。

網友在PTT提到，身為八年級的他，回想起童年時的10塊錢，價值遠大過握在手中的重量，湊齊10個召喚出的100元，更是天文數字，「陽春麵加一桌小菜70元、瓜仔肉飯再加另一桌小菜同樣70元、自助餐雞腿便當選三樣菜，再送你紫菜湯還是70、水餃4塊吃15顆再加冰豆漿又是70，任你隨意搭配，變化再多端也翻不出70元的五指山。」

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他接著說，「70元處理不了的，大概只剩闔家歡樂一週只能吃一次的小火鍋、鐵板燒或夜市牛排，不多不少剛好100塊，週末限定又有儀式感，那時的100元何等的尊爵不凡。」

拉回現在，到自助餐店夾個1肉1菜及不斷舀出的白飯，價格恐怕直逼百元，原po不禁感嘆，「豆乾3個10塊變成2個10塊，再變成2個15塊，在10年之間，硬生生漲了超過1倍的價格，更別提雞排加珍奶這種銅板宵夜，現在1杯手搖杯就要100元了，百元以內能買到的東西，塞牙縫都不夠。」

▲▼手搖杯,手搖飲,珍珠奶茶,珍奶,喝飲料,飲料,逛街。（示意圖／視覺中國CFP）

▲現在手搖飲花樣多變，但價格也逼近百元，甚至破百。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

最後，原po直言，現在除了早餐，幾乎沒有一餐是百元有找，「食衣住行育樂，第三個字在台灣肆虐，已經讓大家苦不堪言，現在首當其衝的這個字，恐怕又要社會淘汰一堆人，基本工資調個1000彷彿救蒼生於水火，舉國歡騰，那物價動輒幾成幾成在跳，把蒼生又丟進水火中，不就要降半旗？」

這番話引爆共鳴，鄉民們紛紛回應，「最近有感+1」、「就通膨阿，我爸以前吃麵才幾塊」、「麥當勞越來越划算了」、「以前100元可以在簡餐店附飲料」、「台灣人可憐哪」、「以前可以50元一個便當分兩餐吃」、「最近這4年比較有感」、「100元已經快買不到雞排+珍奶了」、「今天買一包茼蒿就100...快嚇死」、「最近物價狂漲，大賣場豬牛肉也漲好多」、「我懷念那個大一百的時代，七年級生超有感」。

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