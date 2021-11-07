買好市多炒麵　吃一口「酸味噴發」！內行喊正宗：加美乃滋更讚





▲原PO買日式炒麵，吃一口發現有酸味。（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（costco）不時就會掀起新品搶購風潮，但不是每項商品都符合大眾期待，尤其是食品類，一名女網友日前買了「日式炒麵」，一吃竟然有酸味，還有滿滿的烏醋味，讓她很震驚，原來正港的日式炒麵是酸的，對此，許多網友指出，道地的日本炒麵就是偏酸，「加點美乃滋跟柴魚片更讚」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，買了日式炒麵回家，吃下口後有滿滿的烏醋味，味道竟然是酸的，還特別拍下標籤，並沒有超過賞味期限，「歐麥尬！原來正港日式炒麵是酸的」。

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貼文曝光後，網友們看到「日式炒面」四字，馬上就懂了，不是因為壞掉所以酸，是因為正宗的日式炒面就是酸的，「之前去日本吃炒麵大多都偏酸的」、「第一次去日本吃炒麵跟章魚燒也很訝異居然是酸的，尤其是章魚燒，夜市口味吃多了，吃到正宗的反而不習慣」、「日式炒麵是酸的啊，會加伍斯特醬去調」、「妳在台灣日本料理店大多是台灣味的日式吵麵」。

留言串中還有內行人推薦超美味吃法，「日本炒麵是有酸味的，可以再加上美乃滋丶海苔粉及七味辣椒粉也很不錯」、「日本炒麵本來就偏酸，可以加點美乃滋跟柴魚片會比較好入口」、「加點美乃滋會更讚」、「吃日式炒面一定要加日式美乃滋」。

▼許多網友指出，正港日式炒麵就是偏酸。（圖／翻攝自臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

