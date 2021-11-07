消費滿斤換好康！花蓮零售市場聯合促銷　抽50吋電視+抵用券

▲花蓮市公有零售市場聯合促銷活動在重慶市場舉辦開幕儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公有零售市場聯合促銷活動已起跑，日前在重慶市場舉辦開幕儀式，希望透過聯合促銷活動來促進市場經濟，推出多項回饋消費者的驚喜大獎，希望鄉親民衆多多消費抽大獎！

花蓮市公有零售市場「 閣來去市場仔‧滿斤換好康」聯合促銷活動，自即日起至11月19月，到市場中的兌換點秤量於市場內消費商品的重量，滿1台斤可換1張刮刮卡、2斤換2張刮刮卡，一人一天最多可兌換2張；刮刮卡中可刮出摸彩券或50元、100元、200元抵用券，抵用券即可於各公有零售市場內消費；而摸彩券可投入摸彩箱內，將於11月19日閉幕式當天抽出好禮得主，有機會獲得SONY50吋電視、歐姆龍血壓計、蜂巢式不沾炒鍋等好禮。

▲花蓮市長魏嘉賢表示，透過聯合促銷提升買氣，讓攤商彌補疫情期間的收入缺口。

花蓮市長魏嘉賢表示，今年夏天因本土新冠疫情爆發，讓許多民眾不願出門採買，隨著疫情趨緩各項防疫限制逐漸解封，花蓮市公所特別安排公有零售市場聯合促銷活動來提升買氣，希望讓攤商夥伴能彌補疫情期間的收入缺口，也鼓勵民眾用行動支持傳統市場，多種好禮絕對是物超所值，歡迎市民朋友在活動期間能一起支持逛菜市仔，買夠夠、換好康！

市場所長邱信都提醒，參加「滿斤換好康」的民眾，可以於各市場開放的時間前往兌換刮刮卡，重慶市場：11/05~11/08，上午8:30~11:00；復興市場：11/09~11/12，上午8:30~11:00；大同市場，11/12~11/13；上午8:30~11:00；中華市場：11/16~11/18，上午8:30~11:00；中山市場：11/13~11/16，下午2:00~5:00。

