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社會 社會焦點 保障人權

牙醫老公太忙無照妻幫洗牙　夫妻詐領健保拒還錢遭起訴

▲▼牙醫。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲牙醫老公讓沒有醫師資格的妻子幫病患洗牙，涉嫌詐領健保診療補助起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市信義區某牙醫診所的官姓牙醫，竟然因為業務忙碌，讓沒有牙醫資格的林姓妻子幫病患洗牙、拔牙，然後用官男的名義申報診療補助詐領18萬多元，夫妻倆先前認罪獲得緩起訴，但健保局估算他們前後應該詐領數百萬元，要求夫妻倆返還不成，提起再議，台北地檢署8日改依違反《醫師法》、詐欺等罪提起公訴。

其實官姓牙醫的林姓妻子，也是牙醫系畢業，但沒有取得牙醫證照，不得擅自執行醫療業務，卻從2015年6月到2020年間，在診所內為病患洗牙、拔牙、補牙以及根管治療，夫妻倆遭查獲後承認犯罪，獲得各繳庫50萬元、20萬元，換取緩起訴2年的機會。

健保局認為這樣處罰太輕，請求再議經高檢署發回重新調查，健保局認為，檢方偵辦所根據的事證，是當初台北市衛生局以抽查方式，發現夫妻倆詐領健保18萬多元。

但這個數據只是抽查結果，健保局主張，依抽查比例回推估算，夫妻倆實際詐領金額可能高達數百萬元，希望官姓牙醫和林姓妻子能全數返還，官姓牙醫和林姓妻子則認為，只需要依既有事證返還就夠，雙方無法達成共識，檢察官因此第2度偵查終結後，依違反《醫師法》、詐欺等罪，改將夫妻倆提起公訴。

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