屏東警查緝詐欺績效卓著　獲全國乙組績優單位第1名　　

▲屏東縣警局執行打詐績效卓著 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局全力查緝詐騙集團作案，今年迄9月止，成功阻止民眾被騙及追回被騙金額達2600多萬元，績效卓著，榮獲警政署評定為全國乙組績優單位第1名，未來持續查緝，維護民眾財產安全。

今年7月份以後疫情趨緩，民眾漸漸回歸原本的生活軌道，屏東縣政府警察局有感民眾遭詐款項難以追回，為避免民眾因疫情趨緩回歸正常生活就遭受詐騙，除持續每月金融機構、超商關懷提問機制宣導外，也責期所屬分局邀集轄內金融機構召開防阻詐騙宣導座談會，並由各分局分局長針對轄內民眾受騙臨櫃提（匯）款次數較多金融機構加強與經理及行員溝通宣導，並對攔阻有功行員採取重獎重賞由縣長於主管會報公開表揚鼓勵執行，提高行員榮譽感。

縣警局統計，今年1月起迄9月止，配合轄內各金融機構及超商因關懷提問防阻民眾受騙計72件，攔阻民眾被害金額新台幣1824萬509元，另配合警政署規劃「全國同步打擊詐欺專案行動」，鎖定查緝詐欺集團和查扣不法所得兩大面向加強打擊，共計查獲詐欺犯罪32件、逮捕191名犯嫌，並查扣不法所得現金39萬多元、房屋、土地各1處、汽車3輛，合計查扣可供返還被害人金額約889萬餘元，獲列全國乙組績優單位第1名。

縣警局長劉印宮上任後，恪遵潘孟安縣長「安居樂業」政策，營造「詐騙零容忍」居住環境，要求所屬即時反應，立即查緝詐欺車手，有效壓制遏阻詐欺車手繼續增長，延緩被害款項遭提領，並強化各金融機構及超商關懷提問機制，防阻民眾受騙，未來將持續針對詐欺犯罪採取與時俱進的各項防制作為，以提升民眾治安滿意度，有效維護治安環境。