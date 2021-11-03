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慶富集團總裁陳慶男　海科館工程詐貸案再遭判刑7年10月定讞

▲▼海軍，獵雷艦，慶富，慶富造船。排水量達700餘噸的新。圖為艦艏。（資料照／慶富造船提供）

引爆慶富集團海軍獵雷艦詐貸案的總裁陳慶富，再遭判刑定讞。（資料照／慶富造船提供）

記者吳銘峯／台北報導

犯下海軍獵雷艦詐貸案的慶富集團總裁陳慶富，一二審均遭重判25年，目前上訴最高法院審理中。但他另外還犯下「國立海洋科技博物館興建營運移轉案」詐貸3億8千多萬元，最高法院3日作出判決，將陳慶男維持二審的7年10月刑度，另外案件部分撤銷發回更審。

陳慶男（80歲）成立的慶富集團，資本額僅5億3000萬元。2014年間因國造獵雷艦計畫啟動，慶富集團以352億餘元擊敗台船公司，標下海軍獵雷艦，將在國內製造6艘獵雷艦。不過集團實際上並無能力造船，僅利用虛偽增資、假交易等方式，向銀行團進行詐貸。

全案於2016年間由檢調單位介入調查，這才發現慶富集團以這紙獵雷艦造船合約，向多家銀行詐貸達42億餘元。檢調單位遂聲請羈押陳慶富、陳偉志父子，全案偵查終結後，陳慶富一二審均遭重判25年，目前上訴最高法院審理中。

此外，陳慶富擁有的「慶陽公司」承攬「國立海洋科技博物館興建營運移轉案」，他明知工程進度落後，但仍自2015年7月起3次指示專案工程師梁耕華等人製作不實工程進度圖，並蓋上公司大印，再向聯貸的5家銀行申請核撥工程款，致使聯貸行庫陷於錯誤，分3次共核撥工程款3億3800萬元。

檢方也對此案提起公訴，一審法院判處陳慶男有期徒刑5年，二審更加重改判有期徒刑7年10月，全案再上訴，最高法院3日作出部分駁回、部分發回的判決。其中駁回定讞的部分是陳慶華有期徒刑7年10月、梁耕華有期徒刑3年以及慶陽公司罰款3千萬元，至於其他部分則是撤銷發回高雄高分院更審。

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