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中共六中全會今開幕　外界聚焦第三份「歷史決議」突出習政績

▲▼北京、習近平、辛亥革命110周年、人民大會堂、孫中山先生 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共總書記習近平。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共十九屆六中全會今（8日）至11日在北京舉行，本次會議將審議通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。外界也預測，中共歷史上第三份的「歷史決議」將首次確立毛、鄧、江、胡及習的中共百年「三段論」時代劃分，並且奠定習近平政績功勳，為二十大連任總書記鋪路。《東森新媒體ETtoday》記者訪問兩岸學者張競，他指出，「回顧中共歷史，曾經有兩次黨內歷史決議，主要調和矛盾、凝聚共識。如今中共再次處於歷史十字路口，未來何去何從，攸關海峽此岸未來命運。」

▲▼中國大陸建政70週年，江澤民、習近平、胡錦濤站在天安門城樓 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸建政70週年，江澤民、習近平、胡錦濤（左二）站在天安門城樓 。（圖／記者任以芳攝）

第三份歷史決議「確認毛鄧地位、鞏固習」

回顧中共百年黨史，曾有過兩次歷史決議，分別是1945年的《關於若干歷史問題的決議》和1981年的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。這兩份歷史決議牽動中共黨內路線的分水嶺，前後確立毛澤東和鄧小平在黨內領導核心地位。

中華戰略學會研究員張競受訪指出，研議前兩項歷史決議，都對中國共產黨本身黨內思想路線與權力架構進行了反省與整理；其中《關於若干歷史問題的決議》係源於延安整風政治運動，而《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》對於文化大革命做重要討論。

張競說，「前兩項歷史決議對於鞏固中共中央領導地位，以及對後續中國共產黨生存發展所須採取政策方向來說，更是產生重要錨定設標效應。」

至於第三份歷史決議，相較之前是解決「歷史問題」，本次將著重總結「重大成就和歷史經驗」。包括首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」時代劃分，進一步突出習近平的政績，為二十大續任做準備。

▲▼ 六中全會開始前，陸官媒《人民日報》系列報導，強化習政績功勳 。（圖／翻攝人民日報）

▲六中全會開始前，陸官媒《人民日報》系列報導，強化習政績功勳 。（圖／翻攝人民日報）

官媒暖身報導透露端倪

早在六中全會還沒舉行前，大陸官方預備研議第三份「歷史決議」相關訊息，陸續曝光。大約三個多月前，各主流官媒開始預告宣傳，近期強調內容以「研判歷史」為主。

中外媒體預測，最新的「歷史決議」有兩大方向，首先總結十八大後中共治國政績，比如反腐、脫貧、軍改、經濟、抗疫等方面取得成果。大陸官媒《人民日報》也從1日推出「新時代的關鍵抉擇」系列報導。該內容每天主題回顧「習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的一系列重大戰略和重大決策，還原重大決策的歷史場景，回顧關鍵抉擇的非凡歷程。」

開篇標題強調，「確保黨始終總攬全局、協調各方」；第一篇著重習近平親自指揮部署，領導全國抗疫，把人民生命安全和身體健康放在第一位；第二篇用「創造彪炳史冊的人間奇跡」來形容習的脫貧攻堅戰成果；最新一篇今（8日）則是強調「堅定不移正風肅紀反腐」、「治國必先治黨，治黨務必從嚴」。

觀察大陸官方媒體報導動態可看出，主要內容闡述回顧習近平上任後的政績，成為六中全會審議內容的關鍵信號，同時被外界認為是，以明年即將召開的二十大作暖身和鋪路。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲第三份歷史決議，匯集整個大陸各個社會階層觀點。（圖／路透社）

第三份「歷史決議」廣納各界意見

至於，第三份歷史決議內容何來？從大陸官媒報導來看，習近平十分重視文件研擬內容過程。張競指出，「中國共產黨預備研議第三份歷史決議相關訊息，數個月前就在大陸各項媒體傳開，同時因為中國共產黨高層在處理本項政治文件框架結構與實質內容時，並不希望僅限於聽取黨內人士意見，因此才特別對外公開徵求意見，希望能夠匯集整個大陸各個社會階層觀點，期能發揚民主精神並集思廣益，充實該文件內容完整性。」

張競指出，「到目前為止，在該項文件研擬過程中，習近平本人曾經親自召開並主持黨外人士座談會，當面聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士所提出意見與建議。」

目前，第十九屆六中全會今正式召開。張競強調，「其框架結構與主要內容應無可能再產生重大修訂與調整。」對於關注中國大陸政治情勢之觀察家與評論者來說，中國共產黨研議第三份歷史決議，代表其確實是面臨未來發展之重要決策十字路口，因此必須透過總結歷史，營建黨內共識獲得再出發驅動力量。
 

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