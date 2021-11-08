強制移除大樓阻礙逃生通道雜物　雲林縣大稽查

▲雲林縣政府建設處、環保局、消防等相關單位及斗六市公所至斗六市雙子星大樓，強制移除阻礙逃生通道雜物情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有鑑於高雄城中城大樓火警案，雲林縣政府召集建設處、環保局及消防單位組成專案小組，聯合稽查各大樓逃生動線，稽查後要求相關所有人、管理人或使用人儘速完成清除，未於期限清除者，阻礙逃生通道，將視為廢棄物，縣政府將嚴格執行公安檢查排除阻礙、柵欄、雜物，提升民眾居家安全。

雲林縣政府發函請斗六市雙子星大樓所有權人限期清除阻礙逃生通道之物品、設施及障礙物，本月初由縣政府建設處、環保局、消防等相關單位及斗六市公所至斗六市雙子星大樓，強制移除阻礙逃生通道雜物，包括公共空間樓梯、安全梯通道及地下室一樓出入通道等處所堆積的雜物，以確保大樓逃生動線的通暢。

▲▼雲林縣政府建設處、環保局、消防等相關單位及斗六市公所至斗六市雙子星大樓，強制移除阻礙逃生通道雜物情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

按公寓大廈管理條例第16條第2項規定，大樓住戶不得於樓梯間、共同走廊等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇等妨礙出入。另按行政執行法第36條及39條規定，行政機關為阻止危害的發生或避免急迫危險，得進入建築物為即時強制及處置。

環保局副局長黃富義表示，雲林縣政府近期展開排除老舊大樓逃生障礙的行動前，請民眾於公告後立即清除雜物及拆除障礙物等，未於公告期限內完成清除及拆除者，均視為廢棄物，縣府將進行強制清除作業；另強制移除阻礙避難逃生通道上民眾的物品，會先移置至公所清潔隊暫為保管，並請民眾自行洽當地公所領取。

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