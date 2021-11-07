快訊／雲林男嬰「2公尺高重摔」！顱內出血命危　保母被聲押

▲雲男嬰因為顱內出血，7日第二次開刀治療，目前於加護病房觀察中，負責照顧的保母被檢方聲押。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者趙蔡州、蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名11月大男嬰6日晚間在保母家摔傷昏迷，顱內出血緊急送醫開刀治療，目前仍在加護病房觀察。保母偵訊時向警方供稱，男嬰是自己爬高意外摔下，男嬰父母則強烈質疑孩子遭受虐待。雲林地檢署7日晚間複訊後，認為被告犯罪嫌疑重大，且否認犯行，有滅證之虞，向法院聲請羈押。

男嬰父親受訪指出，他們日前透過社群平台，找到這名住在斗南鎮的23歲保母，從7月份開始將兒子委託對方24小時照顧，不包含嬰兒所需消耗品費用一個月3萬元，期間除了每天請保母拍照片外，每隔2、3天就會到保母家探視小孩，數月來雖發現男嬰臉部有一些淤青，保母都說是孩子在玩時不慎碰撞。

由於保母本身也帶自己的2歲孩子，所以他們選擇相信保母說詞，直到昨天（6日）晚間他的太太接到保母電話，說兒子從2公尺高的地方摔下，已經昏迷並有吐的現象，他們才立刻趕到醫院。醫師說，兒子到院時昏迷指數只有3，男嬰右顱有12公分淤青，且眼睛虹膜也有淤青，醫師研判非自然外力造成。

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