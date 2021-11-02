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考生注意！大學學測報名今起跑　六大調整一次看懂

▲▼110學年度大學學測第2天。（圖／大考中心提供）

▲111學年大學學測今起開始報名。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年大學學測預計明年1月21日到23日登場，今（2日）起到11月16日開放報名，明年學測在考科、考試天數、題型、級距計算方式、考場規則、身障考生服務等6大項目都有所調整，包括數學分為數學A、B兩科，也因考科從6科變7科，考試天數從2天延長為3天，提醒考生注意簡章，且報名逾期不予受理。

學測主辦單位、大學入學考試中心指出，明年學測在1月21日（五）到23日（週日）舉行，今天起到11月16日開放報名，未在規定期限內辦理報名、繳交照片及繳費者，視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

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配合108課綱上路，111年起大學入學考試也有重大調整，大考中心指出，明年學測數學考科，將分成數學A、數學B兩科，總考科數增為6科、7節次，也因考科總數增加，考試天數也從原本2天增加為3天；在考試時間部分，國綜、國寫各考90分鐘，英文、數學A、數學B各考100分鐘，社會、自然各考110分鐘。

▼ 明年學測考試時間從兩天延長為三天。（圖／大考中心提供）

▲▼ 明年學測考試時間從兩天延長為三天。（圖／大考中心提供）

此外，大考中心表示，明年學測題型也有所調整，除原有題型外，新增混合題型或非選題的「混合題型」，而混合題型是同時包含選擇(填)題與非選擇題的題型，為題組形式；另答題卷也有調整，由原分開作答的答案卡和答案卷，調整為一張 A3 正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，但在發放時會對折為A4 大小，並直接將考生簽名欄放上答題卷，未來監考人員不需在考試期間，逐一請考生簽到。

另在身心障礙及重大傷病考生服務，明年也有所調整，大考中心表示，明年改用網路審查申請者身分，不再寄發紙本，考生可同步申請學測和分科測驗的特殊考試服務；而在試場規則與違規處理辦法也增列相關新規定，包括攜帶動物或昆蟲等之罰則，請考生仔細閱讀。

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