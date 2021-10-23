考生注意！首次高中英聽測驗今登場　最後提醒看這裡

▲英聽測驗今天登場，考生要記得攜帶證件及全程配戴口罩。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度高中英語聽力測驗第1次考試今（23日）登場，共有超過10萬人報名，主辦單位大考中心提醒考生，記得攜帶有效證件，要全程配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者以0分計算，也要記得完全關閉手機，而今年新增長篇聽解題型，原A5答案卡調整為A4答題卷，考生記得依照規定作答。

首次英聽測驗今天登場，共有10萬449人報考，包含集體報名9萬8956人、個別報名1493人，分別在31個考區、50個考(分)區、2917個試場舉行，每間試場為36人，考試分為上、下午兩場，上午場11時、下午場14時開始考試，考試時間1小時，但考前不開放考生查看試場。

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大考中心表示，這次考試參照過去英聽、學測及指考的防疫措施，考生進考(分)區都要量測體溫，不開放家長、親友陪考，試場有冷氣通風規定，考生需全程配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，或未配合監試人員查驗身分且屢經勸導仍故意不配合者，該節成績為0分。

大考中心指出，上午場在上午10時開始量測體溫，下午場則從13時開始，考生初檢量溫時若有發燒情形（額溫達 37.5℃或耳溫達 38℃以上）或有呼吸道等症狀，由試務人員引導至複檢量溫站，10分鐘內完成2 次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，將由試務人員引導考生移至防疫試場應試，考生不得拒絕，故意不配合者該節以缺考論。

▲英聽測驗今天登場，考生要注意相關考試規定，並全程配戴口罩。（圖／大考中心提供）

大考中心也提醒考生，今年考試題型有稍作調整，全卷試題由4大題增為5大題，新增「長篇聽解」，而原先「看圖辨義」也調整「圖片聽解」；另原先A5答案卡也調整為A4答題卷，新增「確認答題卷應試號碼劃記欄」與「確認後考生簽名欄」，作答劃記方式不變。

今天考試分為上、下午兩場，大考中心表示，上午場考試在上午10時開始量測體溫，下午場則從13時開始，考生初檢量溫時若有發燒情形（額溫達 37.5℃或耳溫達 38℃以上）或有呼吸道等症狀，由試務人員引導至複檢量溫站，10分鐘內完成2 次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，請試務人員引導考生移至防疫試場應試，考生不得拒絕，故意不配合者該節以缺考論。

另根據中央氣象局預報，今天受東北季風影響，各地天氣較為濕涼，基隆北海岸、大台北地區及東北部並有局部大雨或豪雨發生機率，考生出門記得攜帶雨具備用。

而高中英聽成績由高至低依序分為A、B、C三級，根據大學甄選會公告資料，111學年個人申請參採高中英聽共50個校系，包括台大等15系要求A級，另有32系要求達B級；111學年繁星推薦管道，則高達64個校系要參採高中英聽，考試分發管道則有49個系參採英聽。