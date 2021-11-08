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開車系主廚Fred料理「愛的參度」尬聊HPV話題遭婦科醫師嗆爆

▲▼開車系主廚Fred料理「愛的蔘度」尬聊HPV話題。（圖／翻攝自影片）

▲開車系主廚Fred難得遇到對手，遇到HPV話題被婦科醫師呂曜安(右)嗆爆。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

向來以邊講幹話邊做菜而累積眾多鐵粉的廚佛瑞德Fred，最近與婦產科醫師一同錄製料理節目竟嚴重卡詞！？原來是與木生婦幼診所呂曜安醫師大談「愛的參度」，當醫師認真分享攸關健康性福的HPV衛教時，令料理中的Fred太衝擊，發現自己竟然有太多錯誤觀念，強忍著震驚繼續完成美味料理，也呼籲大家重視預防HPV做好防護。

▲▼開車系主廚Fred料理「愛的蔘度」尬聊HPV話題。（圖／翻攝自影片）

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▲69號愛的私廚開張啦！Fred以鮑魚、海參、杏鮑菇等主要食材創作名為「愛的參度」料理。

69號愛的私廚開張啦！Fred以鮑魚、海參、杏鮑菇等主要食材創作一道名為「愛的參度」料理，透過滑溜、充滿膠質的黏稠、彈牙、多汁等各種口感層次，隱喻人與人之間的連結。此時呂曜安醫師試探Fred對HPV的了解程度，讓Fred愣了一下，醫師見狀立刻說明：HPV就是「人類乳突病毒」共有二百多種型別，可分為低致癌型與高致癌型，主要透過性行為，接觸到皮膚傷口、黏膜或體液而感染。

呂曜安醫師說明，很多人以為HPV只和性器官傳染有關，其實重複感染高致癌型HPV，可能引發如子宮頸癌、子宮頸腺癌、陰道癌、外陰癌、肛門癌等癌症，而且不只有下面要注意喔～那當你在只溶你口的時候，也可能導致口腔部位感染HPV引發頭頸癌！想要口愛不口癌呀！

▲▼開車系主廚Fred料理「愛的蔘度」尬聊HPV話題。（圖／翻攝自影片）

▲醫師說明男性口腔、口咽及下咽癌發生率已經超過女性子宮頸侵襲癌發生率，讓Fred驚呆了！

呂曜安表示：頭頸癌依據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等。過去民眾普遍會將口咽癌與煙、酒、檳榔等高風險飲食習慣做聯想，卻疏忽了感染HPV也是風險因子之一！在台灣，HPV相關頭頸癌發生的比率逐年上升且成長速度快，甚至在2018年男性口腔、口咽及下咽癌發生率已經超過女性子宮頸侵襲癌發生率！

根據美國研究顯示，口咽麟狀細胞癌已超越子宮頸癌成為最常見的HPV相關癌症。而台灣研究發現，2018年男性口咽癌發生率已超過女性子宮頸癌發生率，造成台灣HPV相關的口咽癌主要型別為HPV16, 58，跟子宮頸癌類似！儘管台灣男性頭頸癌發生率較女性高，但女性因感染HPV造成頭頸癌相對風險較男性大，因此不分男女都應該重視HPV帶來的疾病與危害。

過去很多人以為性生活混亂的人才會得HPV，其實只要曾有親密接觸，即使性生活單純的人也有可能互相傳染！美國研究推估，即使你只有一位性伴侶，也有近6成機率感染HPV，一生中如果累計3-6位性伴侶感染HPV的風險更高達9成！而且並非只有女性才會感染，美國研究指出，18-59歲男性大約每2位就有1位生殖系統感染HPV ，而且另一項18-70歲男性的跨國研究發現，男性感染HPV只有不到10%產生抗體，更容易陷入重複感染風險。

▲▼開車系主廚Fred料理「愛的蔘度」尬聊HPV話題。（圖／翻攝自影片）

▲醫師建議不論男女依醫囑施打HPV疫苗，是最直接且積極的預防方式。

這麼高的傳染風險，一時間讓哏王Fred驚訝不已，連忙問該如何預防？呂曜安分享，其實預防HPV很簡單，第一就是務必全程使用保險套，徹底斷絕傳播鏈；第二是不分男女都可依醫師建議接種HPV疫苗，目前國內分為2價與9價，差別在於對多少病毒株的涵蓋力，且疫苗一共3劑最好在半年內打完，而這是目前最直接且積極的預防方式；第三，是30歲以上女性要定期接受抹片檢查，若有子宮頸癌前病變則可以及早發現、及早治療，不論男女都應有正確的HPV預防觀念才能保護自己與伴侶的健康。

目前全台已有超過250間以上「懂HPV更懂你」的HPV衛教友善診所，橫跨六大科別：家醫科、婦產科、泌尿科、感染科、耳鼻喉科、小兒科，由具備「專業度、溝通力、同理心」的醫護人員，提供民眾最親切友善的HPV衛教諮詢看診體驗，11/5~12/15期間前往HPV衛教友善診所拍下諮詢照片後，填寫線上表單後(https://bit.ly/2YeQ6Tq )即可等待審核拿好禮，全台250+，一定能選到離你最近的那一家！

#HPV衛教友善診所 傳送門→ https://bit.ly/3EkII8v
更多和做愛有關的秘密→ https://bit.ly/3bIz4Qt

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關鍵字：

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