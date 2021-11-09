「一直鼓吹大家打AZ是怎樣」　醫：還是快臭酸陽春麵，有事嗎？

記者陳俊宏／綜合報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，因是11／30到期的即期品，引發外界關注。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，現在趕快讓大家吃牛肉麵（指BNT疫苗）啦，「不此之圖，卻是一直叫大家繼續吃陽春麵（指AZ疫苗），是有事嗎？而且是快要臭酸的陽春麵。」

沈政男在臉書指出，8日最熱門議題是智商，顯然台灣人辛辛苦苦戴口罩、吃外送、哪裡都不敢去，就為了讓你們在那邊噴口水，是不是？一些只會批藍打綠毀白的人，有些還是醫界，急著擁護政府，竟然跟著顛倒是非，說什麼，「喔，買疫苗是網購嗎？可以隨便退貨嗎？」

沈政男說，「拜託，人家已經講得很清楚：我有一些快要臭酸的陽春麵，你們要不要吃？然後他們就點點頭說：喔，好喔好喔，可以可以，我們那裡很多人快要餓死了。」

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▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑74.62%、第2劑37.55%。（圖／記者屠惠剛攝）

沈政男認為，這事情的眉角其實是，你們怎麼知道至今還沒打第二劑AZ的人，是要等AZ？你們是不是應該調查看看，有多少人要混打？有多少人要等第二劑AZ？真是的，混打不趕快開放，卻是一直鼓吹大家打AZ，是怎樣？

沈政男表示，如果病毒再度漏進來，造成社區感染，像新加坡一樣，那麼打AZ跟混打，輕症感染率差了三成！新加坡8日死了17人了；到時候如果台灣變成第二個新加坡，春秋之筆絕對不會放過那些鼓吹大家吃陽春麵的人。

沈政男指出，這不是什麼智商不智商的問題，而是，你們有沒有把防疫當成科學，有沒有想辦法讓大家取得最好的保護力？說什麼講人家智商是沒有家教，拜託，防疫期間還去找小三，最有家教了，是不是？

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男提到，現在的問題是，過去為了衝第一劑，AZ兩劑間隔拉成10到12周，如今為了衝第二劑，又要縮回6到8周，請問科學根據何在？

沈政男說，最扯的是，竟然叫大家BNT打了4周就可以打第二劑，明明國外研究已經證實，拉長到10周的保護力明顯更好；事實上現在多出來的BNT，應該用來做混打，而不是隔了4周就打第二劑。

沈政男認為，總之，這不是什麼智商問題，而是生活常識，5月那時快餓死了，當然有陽春麵吃就好，現在，趕快讓大家吃牛肉麵啦！不此之圖，卻是一直叫大家繼續吃陽春麵，是有事嗎？而且是快要臭酸的陽春麵。

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，為11/30到期的即期品，引發外界熱議。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，目前有108萬人在等待第二劑AZ，是有需求的，希望能盡快滿足。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼AZ第二劑接種人數預估。（圖／指揮中心提供）

