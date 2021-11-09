陸單日新增本土確診43＋46例　河南書記下令15日前封死當地疫情

▲河南鄭州出現本土疫情。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（9）日通報，11月8日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例62例。本土確診病例為43例，發生在河北、黑龍江、四川、遼寧、甘肅、江西、雲南及河南等8省，此外，本土無症狀感染者則為46例，出現在遼寧、河南、江西及雲南。

▲鄭州市民頂著寒風在街邊進行核酸檢測。（圖／CFP）

本土疫情方面，43例確診病例分布於，河北（辛集市11例、石家莊市1例）；黑龍江（黑河市7例、哈爾濱市1例）；四川（成都市7例）；遼寧（大連市5例）；甘肅（蘭州市3例、天水市1例）；江西（上饒市3例）；河南（鄭州市2例）；雲南（德宏傣族景頗族自治州2例）。

大陸這輪從10月中開始的本土疫情已持續將近1個月，河南及四川成都開始出現少數確診個案，會否成為疫情新風暴仍待觀察。據了解，河南昨日出現的2例確診及8例無症狀感染者，顯示疫情升溫的可能性大增。

對此，河南省委書記樓陽生強調，堅決在本月15日前圈住封死此輪疫情，「要抓好流調，加強溯源流調、病例流調、環境流調，查清活動軌跡，查出短板漏洞，織密防控鏈條。要抓好封控，落實精准方略，聚焦密接次密接者、時空伴隨者、高風險行業從業者，及時研判、科學確定風險區域，適當擴大封閉封控範圍，提高安全係數。」