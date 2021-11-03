快訊／高雄恐怖虐嬰中心是這家　負責人姓名公布「經營3間都違規」

記者賴文萱／高雄報導

高雄某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，整班10位孩童，就有7位幼兒遭受托育人員捏臉、打孩子嘴巴等不當對待。高雄市社會局重新裁量後因違規情節嚴重加重裁罰，該機構停辦一年，並公布負責人黃靖雅姓名及機構名稱高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心。

▲高雄托嬰中心虐嬰，社會局公告負責人姓名及機構名稱。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄某私立托嬰中心傳虐嬰加重罰，再公布負責人姓名、機構名稱。（示意圖／翻攝自pixabay）

高雄市政府針對近來私立幼兒園發生疑似不當管教情事，召開臨時社會安全網會議，透過交叉比對後發現，該名黃姓負責人名下有2間私幼都位於大寮區，另有2間托嬰中心，其中1間位於鳳山。

先前位於鳳山的托嬰中心就遭投訴有虐嬰狀況，社會局今天表示，重新裁量後因違規情節嚴重加重裁罰，該機構停辦一年公布機構名稱，並限期輔導改善。社會局依同法第107條，命該托嬰中心自11月1日起停辦一年並公告其名稱及負責人姓名，托嬰中心如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善者，設立許可主管機關應廢止其設立許可。

▲高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心外觀。（圖／翻攝自google地圖）

稍早社會局也在網路公告，高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心違反兒少法第83條第1款、第4款及第5款。內容指出，黃靖雅女士經營高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中聘僱之托育人員不當對待幼兒、且未責任通報，違反兒童及少年福利與權益保障法第83條第1款、第4款規定，裁處停辦1年並公布其名稱及負責人姓名。

▲高雄某私立托嬰中心爆虐嬰，該名黃姓負責人名下4間嬰幼兒機構，有3間都有違規情事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

另外，教育局追查發現，該負責人名下一間幼兒園多名教師也同樣出現不當管教行為，不只會推拉、扯拉小孩，也會命令罰站，在過程更抓傷孩童，已接獲家長投訴，受害孩童人數眾多，因此已令停辦1年。另一間幼兒園則是教室學生配置不符合幼教法，將開罰3000元起跳。

高市府表示，該負責人名下四間機構，有三間有不當管教或設施設備不合乎規定等違規事由，由於違規情節諸多，採停辦裁罰處置，並公佈負責人姓名及三間違規托嬰托幼機構名稱。教育局也將協助輔導學生家長轉介其他機構。