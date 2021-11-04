彫博女兒昏迷前照片曝！阿嬤再PO疑點批保母...為何換衣服+清洗

▲高雄仁武日前發生疑似虐嬰事件，女嬰阿嬤在臉書痛批保母，為何要在送托後短短3小時內清洗女嬰。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者林冠吟／綜合報導

高雄市仁武區日前發生11月大的女嬰，送託保母第二天就不幸死亡的事件，讓女嬰家屬痛批保母有虐嬰嫌疑。而女嬰的阿嬤4日也在臉書再次質疑保母說謊，女嬰送托當天穿的粉紅色的愛迪達全裝，但女嬰後續因頭部重創緊急送往醫院時，身上的衣服已被換成另一件橘色的衣服，質疑保母為何在短短小3時內要清洗女嬰，怒喊要保母將事發當天的監視器畫面公布出來。

高雄仁武日前發生一起疑似虐嬰事件，網紅鳳梨好友刺青師彫博11月大的女嬰送託保母的第二天，女嬰就因頭部重擊緊急送醫急救後仍傷重不治，讓彫博等家屬無法接受。4日上午，女嬰阿嬤再次在臉書上發文痛批，質疑保母仍沒有將真相全盤托出。阿嬤表示，4日凌晨彫博夢到女兒的衣服上都是血，衝到樓下房間問她女兒當天是穿什麼衣服，衣服呢？才讓她想起回頭找照片。

▲▼女嬰阿嬤表示，女嬰當天送托前是穿粉紅色愛迪達套裝，但被保母通知女嬰昏迷時，身上的衣服已被換成橘色衣服。（圖／翻攝自當事人臉書）



這一找阿嬤才驚覺，女嬰當天上午7點半穿去保母家的衣服是全身粉紅色的愛迪達套裝，但10點半保母拍女嬰的照片給阿嬤，告知女嬰昏迷不醒時，從照片可以看見，女嬰面部腫脹、雙眼微閉，身上的衣服已換成另一件橘色衣服，且照片左側的頭髮還未乾，明顯清洗過女嬰，讓女嬰阿嬤痛批，為何短短3小時內要清洗女嬰，並要求保母將女嬰當天的衣服交出，「如果你把衣服丟了，那大家就會知道你幹了什麼了」。

▲女嬰阿嬤質疑保母未將真相全盤托出，怒嗆有種就將監視器畫面全部曝光。（圖／記者吳世龍攝）



女嬰阿嬤也怒對保母表示，「夠帶種的話就公布女嬰14日被送到保母家後到上救護車的影像」，不要一直在網路上帶風向，一下說女嬰父親刺青家裡出入亂是流氓、一下說看上保母家有錢才故意把孩子托嬰，一下說女嬰家屬幫女嬰保很多保險，一下說女嬰家屬對她恐嚇500萬元，怒批「不要只會指揮假帳號在網路留言可憐你（妳）」。

網友看到女嬰阿嬤的發文後也紛紛留言，「眼睛感覺也黑黑的」、「就算我不是醫生，也看得出來頭腫起來，嘴唇跟舌頭都不對了阿」、「整個臉都腫了」、「照片看起來就是有哭過了，整個精神都不好了」、「右側嘴角好像有流血了 」。

儘管女嬰家屬認為保母虐童，但法醫高大成先前也對此表示，從傷勢上來研判，女嬰應是意外受傷，「可能是抱的時候沒抱好，嬰兒頭部重擊地面或桌子導致頭部重創，虐待毆打機率是零！」高大成指出，由於女嬰到保母家才兩天，一般虐童案通常會是在托嬰一周後發生，「小孩才帶第二天就不順眼動手的說法並不合理」，但解剖能看的地方不多，還需要向醫院調閱相關病歷才能綜合判斷。

▲但保母是否真有虐待女嬰等事，法醫高大成認為仍應做其他詳細調查才能確認。（圖／記者賴文萱攝）



此外，橋頭地檢署日前也對此回應指出，針對家屬質疑檢察官於庭訊時的態度部分，檢察官於複驗後已針對被害人的傷勢及案件後續程序為家屬說明，並詢問家屬，以了解被害人平日身體及案發前狀況，同時檢察官亦已指示鑑識人員前往相關地點勘驗蒐證，後續將由檢警專案小組調閱相關病歷資料，詢問相關證人以釐清案發過程。

此外，橋頭地檢署也成立專案小組進行偵辦，已在10月19日上午9時許前往仁武分局傾聽被害人家屬意見與訴求，了解被害人家屬想法，並向民眾呼籲能夠給予專案小組辦案空間及時間，地檢署並將全力追查真相，還給被害人公道。