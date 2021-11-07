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「有股力量想拖住台灣」　蔡英文疾呼：還內耗錯失大好機會

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨直播）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨直播）

記者陶本和／台北報導

民進黨7日移師新竹，針對1218四項公投舉行說明會。總統蔡英文致詞時指出，現在有股力量想拖住台灣，她強調，此刻全球供應鏈正在重整，這是台灣走向世界千載難逢的機會，如果還在內耗，就會錯失大好機會。

蔡英文指出，很多外商公司看好台灣，要到台灣投資，他們都知道台灣投入再生能源是認真的，是有決心的，絕對不會走回頭路，但此刻有股力量想要拖住台灣往前衝刺，朝能源轉型方向去。

在重啟核四的公投案，蔡英文說，這會讓能源轉型的腳步緩下來，核四從1999年到現在已經20年，花了3000億元，沒有替台灣發過1度電，廠商解散、設備零件停產，很多零件都是東牆補西牆，拼裝出來的，安全性令人擔憂；而位置也在地震帶，周圍又是雙北都會區，全台沒有縣市願意接受核廢料。

蔡英文說，新北市長侯友宜說沒有解決核廢料，就沒有資格談核電，而國民黨主席朱立倫在擔任新北市長時也說，不可以讓核四運轉，前幾天林姿妙也說反對重啟核四。

在三接的議題上，蔡英文表示，這是天然氣第三接收站，初期可以供應全國137億度電；她舉例，新竹市包括竹科，用電是105億度，換句話說，這一階段可以提供北部的用電，是相當可觀的。

蔡英文表示，三接是非常重要供電穩定計畫，這個計畫原始計畫是國民黨規劃的，但當年規劃時候沒有考慮到生態保育問題，執政時就將規模減少9成，甚至還外推，目的就是要保護藻礁。

至於美國豬肉問題，蔡英文說，這是前幾任總統都想解決，但解決不了的問題，這也嚴重影響了台灣對外經貿佈局。她指出，馬英九時代進一步開放符合國際標準的美牛進口，在新竹很多人會去好市多，去採購的人很多都會買美國牛肉。

蔡英文說，這些美國牛肉大家會買，會消費，大家都相信政府會認真檢驗，做好把關，買到的美牛都是符合食安標準的；她保證，牛肉會認真把關，豬肉也會認真把關。

蔡英文強調，台灣是自由的國家，美豬進口是貿易自由化的問題，而要不要吃美豬，是消費者自由的選擇，政府的責任是把食安做好，為人民食安把關，做好檢驗跟管理工作。

至於有人擔心美豬會衝擊台灣豬肉，蔡英文說，去年宣布進一步開放美豬後，已經快要一年，國內豬價平穩，還走出口蹄疫的陰影，準備打國際盃，政府更建立百億基金協助豬農轉型，幫助在國際市場上爭取一席之地。

蔡英文強調，去年開放美豬後，今年跟美國貿易關係打開了重要的關口，跟美國最重要的對話平台也重啟對話，今年就在不久前也申請加入CPTPP，這是世界上標準最高的自由貿易協定，如果要加入必須做好準備，必須符合國際標準，做好開放市場的準備。

蔡英文強調，1218公投沒有誰贏誰輸的問題，只有國家未來前途應該怎麼走的問題，這四項公投都會影響到台灣能源轉型、經濟佈局等政策方向，政策如果反覆，就會影響到投資，投資人會卻步，經濟就會受到影響，政府的對外交涉跟談判很難受到信任。

蔡英文表示，此刻全球供應鏈正在重整，這是台灣走向世界千載難逢的機會，如果還在內耗，爭執核四要不要重啟，還在猶豫美豬要不要進口，還困在公投綁大選，那就錯失現在大好機會，台灣必須要往前走，要往世界走，不要停下來，更不應該倒退。

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