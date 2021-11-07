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馬習會6週年　馬英九：重啟被關閉6年的兩岸和平大橋

▲▼馬習會，馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

▲馬習會，馬英九與習近平的世紀之握。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

今（7日）是「馬習會」6週年，前總統馬英九在臉書撰文表示，6年前的今天，全世界沒有人認為兩岸會開戰，現在台灣卻被視為是「地球上最危險的地方」，呼籲兩岸領導人著眼於兩岸人民福祉，儘快謀和避戰，根基於《中華民國憲法》的「九二共識」，重啟被關閉6年的兩岸和平大橋。

馬英九表示，當時雙方排除萬難，求同存異，只為了替兩岸建造一座可長可久的跨海和平大橋。「馬習會」是兩岸和解制度化過程中，水到渠成的結果。代表他執政8年，兩岸能透過對話，避免誤判，促進交流，維持兩岸和平繁榮，維護區域安全穩定。最重要的是兩岸有共同政治基礎「九二共識」，也才有兩岸的互信。

馬英九指出，「九二共識」植基於《中華民國憲法》。依照憲法定位，兩岸現況就是「一中各表」，不會表述為「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，這在「馬習會」時他都有強調。藉由「九二共識」這個共同政治基礎，兩岸能維持對話，維護台海和平與台灣安全。

馬英九認為，兩岸領導人會面的「馬習會」以及他執政的那8年，是兩岸情勢最穩定、最和平、最繁榮，最能對等尊嚴交流，對中華民族共存共榮最有幫助，也最能堅守台灣利益的一個階段。但對6年後的現在，他為兩岸情勢險峻，感到無比憂慮。

馬英九說，民進黨執政後，否定「九二共識」，也不願承接「馬習會」建立的兩岸跨海和平大橋。他想問，如果要否定「馬習會」為兩岸留下的和平大橋、機會之窗，民進黨政府要用什麼方法維持住兩岸的和平穩定，避免一觸即發的危機？除了譴責中共、將責任推給在野黨之外，有沒有什麼可行的解決方案？

馬英九強調，在「馬習會」6週年的今天，站在兩岸歷史高度，回顧過去、展望未來，面對當前複雜國際情勢，他誠摯呼籲兩岸領導人，應著眼於兩岸人民福祉，儘快謀和避戰。

馬英九呼籲中共當局，站在中華民族立場，應認真思考，無論如何都應以和平方式處理兩岸問題，並尊重台灣的民主體制。中共總書記習近平曾說，希望兩岸「心靈契合」，這是一個可以努力的方向，也符合中華民族的整體利益。

馬英九也呼籲蔡英文總統，既然說希望兩岸「共同促成和解及和平對話」，如果還是沒有解決困境的良方，就讓兩岸都回到原汁原味，根基於《中華民國憲法》的「九二共識」，重啟被關閉6年的兩岸和平大橋。在此基礎之上，兩岸領導人會面，為兩岸避戰謀和。

馬英九說，6年前的今天，全世界沒有任何人認為兩岸會開戰；今年5月，台灣卻被英國《經濟學人》視為「地球上最危險的地方」。兵凶戰危，如何避免戰爭發生，是身為國家領導人最基本的責任。在「馬習會」6週年的今天，誠心期盼兩岸能重建互信，台灣人民安心，讓世界局勢穩定。

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