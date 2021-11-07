一騙再騙！台東男連2次買遊戲點數　超商店員CALL警及時攔阻

▲員警到場發現男子正要第二次購買遊戲點數，立即勸阻並説明是詐騙手法，阻止男子錢財損失。（圖／台灣東縣警局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東王姓男子在網路交友軟體結識女性友人，並向女方購買物品，女方竟要求以購買遊戲點數做為付款，且接連2次，當第二次到便利超商購買時，機警店員驚覺有異，迅速通知員警到場協助，經員警耐心勸阻並且告知這是慣用的詐騙手法，王姓男子最後才發現自己原來遭到詐騙，打消購買遊戲點數念頭，也保住個人錢財不再受詐騙損失。

台東警察分局中興派出所員警日前晚間執行巡邏勤務時，接獲便利超商通報有人疑似遭詐騙，需要警方協助。

員警到場時，現場王姓男子表示，他在交友軟體中認識對方，想向他買東西，對方便要求王男到附近的便利超商購買遊戲點數作為付款方式，王男不疑有他就照著指示購買點數。

據了解，起初王男購買1千元的點數時，他向店員表示是玩遊戲要用的，而後王男又折返再次購買3千元的點數時，店員便懷疑王男是否遭詐騙，經過旁敲側擊地了解王男情形後，發現與警方所宣導的詐騙手段類似，便通知員警到場協助。

店員等員警到場後一同向王男耐心說明要求購買遊戲點數並交給對方是常見的詐騙手法。經員警解釋後，王男才恍然大悟，這才順利守住荷包，頻頻向員警和店員道謝，員警也利用機會向王男進行反詐騙宣導。

台東警察分局呼籲，網路交友要謹慎，如欲要求購買遊戲點數並將密碼給對方時，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，多一分求證、少一分損失。