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杭州已婚男入裸聊群被仙人跳　「怕老婆知道」匯77萬求銷毀證據

▲杭州蕭山警破獲大型裸聊詐騙集團。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲杭州蕭山警破獲大型裸聊詐騙集團案件。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

杭州一名35歲已婚的陳先生是公司白領，夫妻感情和睦，他因一時好奇加入裸聊群與「美女」視訊裸聊，反遭對方威脅要把視訊發給陳先生的老婆。陳先生為「銷毀證據」，只好向對方多次轉帳，累計匯款18萬元人民幣（約77萬元新台幣），蓄幾乎全部匯光的陳先生只好主動向警方報案求助，讓這個新型態詐騙手法曝光。

▲杭州蕭山警破獲大型裸聊詐騙集團。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲裸聊詐騙集團郭姓主嫌。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，杭州蕭山區公安分局刑偵大隊會同行動偵察大隊、網警大隊、錢江世紀城派出所、臨浦派出所、靖江派出所、益農派出所等單位兵分多路，成功於近日搗破一組特大裸聊詐騙集團，共逮捕18名疑犯，偵破大陸境內相關案件40餘起，起獲涉案金額400餘萬人民幣（約1700萬元新台幣）。

▲杭州蕭山警破獲大型裸聊詐騙集團。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲35歲已婚的陳先生累計匯出18萬元人民幣的「證據銷毀費」。（圖／翻攝瀟湘晨報）

除陳先生外，一名在杭州打工的黑龍江籍23歲男子阿坤（化名），也是這個裸聊詐騙集團的受害者。阿坤在2021年8月時，接到語意曖昧的陌生QQ好友申請，「哥哥，要玩玩看嗎？」阿坤一見對方是美女頭像，血氣方剛的他難抵誘惑，便同意加入了一個裸聊群。

對方先是要求阿坤下載一個名為「愛戀」的APP平台，在平台上和性感火辣的美女裸聊，不過，對方很快聲稱該平台被封，讓阿坤加入另一個帳號，才能繼續使用裸聊功能，沒想到，隨之而來的不是香艷火辣的美女，而是一則附有阿坤裸體照截圖及家人親友通訊錄的短訊。

對方聲稱，「趕緊打錢（轉帳）過來，不然就把裸照發給你親戚朋友，讓他們知道你的醜事！」阿坤按對方要求，先後轉帳超1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣），對方卻變本加厲、不斷加價，最終阿坤只好報警求助。

蕭山警方接手後，隨即鎖定這個裸聊詐騙集團，在不打草驚蛇的情況下，決定兵分多路出擊。最終，警方陸續在吉林長春等地逮捕張某某等6名涉案人員，在武漢、安徽蕪湖等地逮捕周某某等11名涉案人員，郭姓主嫌則在福建泉州最後落網，這起裸聊詐騙案終告偵破。

蕭山警方提醒，詐騙集團使用的裸聊軟體或平台都是用預錄好的色情影片，藉以欺騙色慾薰心的民眾上鉤，一旦被害人下載安裝軟體，就會啟動木馬程式竊取用戶手機通訊錄資訊，進而控制被害人匯款，完成詐騙行為。

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