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社會 社會焦點 保障人權

詐騙集團大哥枉死！酒店女套好招　母痛哭露餡：我知道做錯了

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

▲蛇蠍酒店妹林女涉嫌殺害男友張男。（圖／翻攝當事人臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

離婚的張男(51歲)為詐騙集團大哥級人物，日進斗金，去年與張女在酒店認識後便陷入愛河，每月10萬元包養還買了一輛230萬的BMW給林女代步，集寵愛於一身，殊不知陷入桃花劫從此天人永隔，不僅身上的數百萬元被提領一空，還被矇眼綁40公斤的空心磚裝入大袋內，棄屍在彰化東螺溪，殺人手段相當的兇殘。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲張男屍體在溪水中浮起。（圖／記者唐詠絮翻攝）

張男的身體被撈上岸時，已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住，警檢認定有他殺嫌疑，並確認差20歲小女友涉有重嫌。

死者的友人說，兩人交往沒多久後，竟有6名陌生男子闖入兩人的住所，號稱是林小姐的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林小姐帶走，甚至一度還想把張男送給女友的新車開走。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

原本以為2人關係已經結束，沒想到10月8日已經分手的林女又出現了，聚會散場後兩人又手牽手離開，此時張男打了通電話給兒子，說要回到林女彰化鹿港老家，自此之後，張男就消失無蹤，但帳戶裡的錢卻一直被提領，家人便緊急到台中市警局報案後，警方也在逢甲大學附近找到BMW轎車。

事實上，張男到彰化後，都住在林女彰化福興老家，也把這輛BMW車開回家，但2人似乎經常為了錢吵架，吵到鄰居敢怒不敢言，甚至她的車牌實在太好記「2978」，又是BMW，中午車子的警報嗡嗡作響，經過時總是會側目看一下。

▲林父租屋處大門緊閉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲林父租屋處大門緊閉。（圖／記者唐詠絮攝）

10月15日當天2人有到過汽車旅館，還回到彰化福興與林女一家人碰面出遊，到過鹿港、漢寶濕地，期間還到芳苑共吃午餐，這樣和樂融融的景象，竟埋下涉嫌殺人的伏筆，疑似就在16日當天一行人出現在東螺溪附近，接著29日就發現張男屍體，死亡時間推估有2周以上。

檢察官傅克強立即率同法醫師相驗死者遺體，因死者頭部及腳部有纏繞塑膠袋及童軍繩，身體綁有空心磚，應係外力介力，有他殺嫌疑，並確認死者為已報失蹤的張男。經初判遺體外觀於頸部及腹部疑似有皮下出血，惟因遺體部分有腐壞，無法確認致死原因，已於11月2日進行解剖，並送法醫研究所鑑驗釐清死亡原因。

▲彰化林女涉嫌殺害男友張男。（圖／記者唐詠絮翻攝 爆料公社）

▲林女被移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林女看到警方拿著拘票找到彰化老家時，她非常的淡定，還說了一句「為何是殺人罪」，只坦承與張男是普通朋友，跟友人「到海邊去玩」，沒有被包養、也不曾提領張男的錢，至於為何BMW轎車會出現在逢甲商圈，她還不以為意的說，「我就在車上跟他(張男)吵架」，我就下車走人，其他的則以「不知道、沒有吧」模糊帶過。

而林女的爸爸媽媽及弟弟得知林女被拘提到案時，心情沒有出現很大起伏，一家人都套好招，「到海邊玩，不知張男為何會死」，倒是林母露餡，一直哭一直哭「我知道做錯了，請原諒我」；檢方認為犯嫌供述與相關物證多有不符，仍須釐清其行兇動機，為避免串供及湮滅證據，4日凌晨向法院聲請羈押禁見，下午裁定結果林父准押，林子及林妻10萬元交保並限制住居。

▲▼彰化酒店妹林女涉嫌殺害張男，現傳林女家人全遭聲押。。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林女家人全被聲押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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