彰化警「金勤區」加Line阻詐惹反彈　副局長攤數據：SOP沒有錯

記者唐詠絮／彰化報導

臉書《靠北警察》po文指出，彰化縣警察局副局長王清海，今年7月「阻詐」命名為「金勤區」，需要員警每人負責一間金融機構，且要加銀行行員的私人LINE，每天通話90秒宣導，引起基層員警不滿，今天王清海親上火線無奈地的說「笑笑就好」，阻詐已經達到8成，今年已經攔阻1億9千餘萬元。

▲彰化縣警局副局長王清海對外說明。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化縣警局設金勤區後阻詐成功。（圖／記者唐詠絮翻攝）

多名基層員警匿名在臉書粉專《靠北警察》發文表示，副局長自創LINE群組，將500名基層員警、所長及偵察隊長等人加入，只要受理臨櫃匯款詐騙案件都需要回報，攔阻失敗就會被公開質詢，且規定每人都要負責加銀行行員的私人LINE帳號，進行每天90秒的宣導，並附上截圖回報，讓彰化員警苦不堪言，「警察把Line用的淋漓盡致，建議Line公司跟他們收費啦；有了Line以後，下班放假也跟上班一樣忙了」。

▲彰化縣警局設金勤區後阻詐成功。（圖／ETtoday資料照）

王清海說，從成立「金勤區」後，攔阻率已經達到8成2以上，與去年阻詐2千餘萬元相比，足足增加1億6千餘萬元，最近曾經阻詐1筆高達近2千萬的匯款，可見設「金勤區」是有其必要；對於網友在《靠北警察》的po文，他無奈的表示，要守入人民的財產安全，SOP作法並沒有錯。

▲縣警局沒有對朝興所懲處。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從警36年的王清海說，從設立「金勤區」後成功後，已經有其他縣市仿效辦理，阻詐的成果，也歸功於行員及所有的基層員警，「大家都辛苦了」，也沒有網友說的要對其他沒有阻詐成功的派出所長做出懲處，這完全是空穴來風。

▲彰化刑大隊長許忠彥。（圖／記者唐詠絮翻攝）

刑大隊長許忠彥也指出，為了暢通金勤區員警與行員的溝通管道，縣警局指導金勤區員警利用時下便捷的通訊軟體LINE，主動與行員聯繫進行反詐騙宣導，行員亦可利用LINE向金勤區員警詢問及報案，但如果此事已經造成行員困擾，也將採滾動式檢討修正。