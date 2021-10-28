不甩藍議員嗆城中城屍骨未寒　高市宣布街舞大賽周六如期舉辦

▲國民黨議員轟城中城屍骨未寒，市府急著敲鑼大鼓、歌舞昇平，良心何在。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員陳若翠批評，高雄城中城46名罹難者屍骨未寒，但高雄市政府卻開始敲鑼打鼓，更要辦高雄流行音樂中心開幕活動及街舞大賽，質疑不能晚點辦嗎？此番發言引發高中生氣憤洗版，但也擔憂是否會影響周六的大賽，對此，高雄市政府青年局表示，尊重學生自主決定，街舞賽事會如期舉行。

青年局今（28）日表示，為確保參賽者權益，本年度全國最大街舞賽事「雄爭舞鬥」將於本周末，在中央公園如期舉行，盼各界能理性正面看待，一同為包含高雄在內，來自全國各地的年輕選手加油打氣。

▲高雄街舞大賽引發爭議，學生發起連署要繼續舉辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

青年局指出，該賽事原定於今年6月舉行，但因疫情三級警戒延後至本月，活動企劃、場地借用與防疫計畫皆已規劃許久。面對各界正反不同看法，該局也再次謹慎評估各種可能性，但考量延期恐排擠多數學生團體參與後續演出暨其他賽事機會，也將對他縣市遠道參賽的團體與學生家長需變更交通、排休等安排產生不便，故仍決定維持於原定日期舉辦。

青年局強調，各方批評與指教，該局皆敬表尊重。但學生社團的活動，由各校青年所組成，青年局尊重學生自主決定，應理性看待賽事續辦的決定，更希望能透過年輕人在舞台上的自我實踐、成果展現，讓這座城市繼續成為對青年人友善、世代共榮的美好家園。

2021雄爭舞鬥街舞大賽將於周六14點30分至20點00分在中央公園水廣場登場，大賽邀請藝人嘻小瓜擔任主持人，以及藝人陳芳語擔任本次活動表演嘉賓及排舞公開組決賽評審。