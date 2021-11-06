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國台辦宣布終身懲戒「台獨頑固份子」　民進黨立委：只光榮不恐懼

▲▼民進黨立委許智傑（左）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨立委許智傑（左）、莊瑞雄（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮5日證實，中國大陸將依法對清單在列的「台獨頑固份子」實施懲戒，傳出行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮都名列其中。對此，民進黨立委莊瑞雄表示，任何台灣人被中國點名為台獨頑固份子，只會感到光榮，並不會恐懼；民進黨立委許智傑則說，全世界民主國家都在抗中挺台，就只有中國國民黨在唱反調，台灣必須發展「刺蝟台灣」防禦力。

朱鳳蓮昨天表示，中國大陸將依法對清單在列的「台獨頑固份子」實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

對此，莊瑞雄表示，雖然中國不斷地在國際、軍事上威脅台灣，但任何台灣人被中國點名為台獨頑固份子，只會感到光榮，並不會恐懼；況且國台辦的言論根本是無知、貽笑國際，連韓國媒體《韓聯社》都吐糟：中國根本無權處分台灣！​

莊瑞雄直言，台灣從來不是中國的一部分，台灣的未來也只有台灣人能決定，奉勸中國不要撈過界，也不要再發表這種讓人笑破肚皮的言論。

許智傑表示，被全世界認為是麻煩製造者的是習近平政權，他們視為敵人的人，當然會被解釋成民主國家的英雄！就如美國歐洲友台法案不斷推出，全世界民主國家都在抗中挺台，就只有中國國民黨在唱反調，違背世界的趨勢，台灣一來要發展「刺蝟台灣」的防禦力，二來呼籲中國思考走民主的道路，中共和國民黨回頭是岸。

許智傑強調，未來兩岸若出現危機，中共若想侵略台灣及其他民主國家，當然不會輕鬆帶過，一定發會與所有抗中的民主國家美、日、紐、澳、印、法、歐等國一起團結守護民主、維持和平。

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