陳其邁是否為城中城下台　他PO一張表分析藍綠政治責任

▲許智傑整理近20年來台灣重大死傷數據。（圖／翻攝許智傑臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市城中城大樓火警造成46死43傷，消防、工務二位局長請辭下台，不過，國民黨團批評市長陳其邁卸責，應該也要下台負責。對此，民進黨立委許智傑認為，探討政治責任，留下來承擔責任，並思考處理未來改進之道，比拍拍屁股下台更辛苦、也更有意義。

許智傑今（2）日於臉書PO出一張表格，整理近20年來台灣重大事故死傷。其中，綠營執政傾聽民意都有首長負責，而藍營執政僅最慘重的八八風災，時任行政院長劉兆玄下台，這場水災造成681死、33傷、18人失蹤，造成高雄慘重的損失。

許智傑表示，綠營執政面對重大事故，第一時間積極處理，以最快速度救災，同時自我反省檢討究責，主管業務單位都有人下台或調職，以最謙卑的態度解決問題。

許智傑指指出，反觀其他發生在藍營縣市的重大傷亡事故，不論台中市長胡志強時期ALA夜店大火造成32死321傷，或新北市長朱立倫時期八仙塵爆造成499人受傷；藍營面對這些重大傷亡事件都無人負責，無人下台；朱立倫時期的新北市政府更甩鍋給國民黨執政的交通部，最後新北市政府仍遭監察院糾正。

許智傑強調，不論藍綠、不論何時發生重大傷亡事故，都並非首長一人的問題，也並非一個人下台問題就能解決。「我認為這樣的政治責任，實際解決問題的效果不大，未來藍綠是否可以結束這種叫人下台的呼籲呢？一起努力解決問題，留下來承擔責任比拍拍屁股下台更辛苦、也更有意義。」