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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

80億基隆輕軌4年半變不見　柯文哲怒：政府不能隨便講講

▲台北市長柯文哲出席環南市場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席環南市場。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近日頻頻因為基隆捷運問題槓上中央。柯6日表示，蓋基隆捷運但八堵到基隆那段人口最多的地方用不到，變成只是汐止民生線的東延段，這很奇怪，相信交通部也知道問題在哪，但常常是政治需要不得不做；他直言，基隆輕軌經過4年半不見了，到底誰要負責，「政府不能這樣隨便講講，最氣就是這樣」。

針對交通部出示公文，強調日前拜訪北市府討論相關議題，當時市府說路線沒有意見？柯文哲嘆了口氣說，我們對台北這段當然沒有意見，其實老實講，這也不甘我的事，「這是這樣，現在蓋基隆捷運沒有基隆，所以從八堵到基隆那段人口最多的地方，反而用不到這條捷運線，當作汐止民生線的東延段」。

柯文哲說，問題是，現在北市府全部力量都拿去蓋環狀線，現在沒有辦法去處理汐止民生線，「汐止民生線沒有處理的時候，先去蓋它的東延段，這很奇怪」。

「其實我相信王國材、整個交通部也知道問題在哪裡。」柯文哲說，中央官員常常就是政治上的需要，不得不做，「只是說，這也不是幾百億可以解決的，要花這麼多錢，在經濟效益上、在專業上要能夠解釋」。

媒體追問，交通部出示公文的意思，代表有來溝通但市府沒有意見？柯文哲表示，大家都心知肚明啊，台北那段只有一小段1.9公里，我們當然沒有意見，但我知道這蓋完效能不好。

「有人就講說這不甘你的事，為什麼要講這麼多？但是我就是很看不慣啊。」柯文哲表示，到現在為止，民進黨中央政府也沒有出來回答為什麼基隆輕軌經過4年半不見了，到底誰要負責，「政府不能這樣隨便講講，最氣就是這樣」，總統出來信誓旦旦說基隆輕軌80億、偉大的建設，然後勒？東西不見了，然後再換一個東西出來。

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