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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員問柯文哲缺點　民政局長竟稱柯「嘴賤」：一定要賤到底

▲台北市副市長蔡炳坤、市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長蔡炳坤、市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲5日赴市議會備詢，議員戴錫欽點名2位副市長與部分局長上台，詢問與柯共事至今有無感受到他的缺點。其中，副市長蔡炳坤說，柯有時比較急躁、脾氣不好；沒想到，民政局長藍世聰竟語出驚人表示，「市長太堅持了，連嘴賤也很堅持，一定要賤到底」。針對首長提出的缺點，柯表示，有在改、有一直在進步。

戴錫欽質詢時問到，2014年從政到現在最大改變？柯文哲表示，自己比較不會脫口而出了，「其他都差不多，常常都會忍不住講出來，其他都還好」；另外，從政至今也學會了生氣時不要下決定、不要馬上動怒，情緒管控上比較好。

接著戴錫欽請了幾位柯文哲的核心局處長，包括副市長黃珊珊、蔡炳坤，衛生局長黃世傑、社會局長周榆修、民政局長藍世聰、觀傳局長劉奕霆、秘書長陳志銘上台，提出與柯共事至今柯的缺點。

黃珊珊說，市長有時候比較急，會和他講要慢一點，此外就是太直了，有時候要婉轉一點，「變化球也可以不要直球對決」；蔡炳坤則表示，柯面對一些問題，脾氣會比較直接，缺點就是有時候比較急、脾氣不好。

衛生局長黃世傑說，柯文哲非常的嚴格，是優點也是缺點。柯則坦言，自己脾氣不好有時候是傲慢，認為「這麼簡單怎麼不會」，太嚴格是缺點，常常不留情面。

秘書長陳志銘則說，柯文哲對同仁太嚴厲，大家壓力很大，包括自己壓力也很大，「我自己每天工作時間太長，腳步可以放慢一點，太多事情沒做，我也和他很多事情在他任內做不完，做太多事了，一天要當24小時用」。

觀傳局長劉奕霆表示，市長可能「比較珍惜」稱讚同仁，一起工作那麼久以來，聽到滿多同仁自認做得很不錯了，但可能市長比較沒有溫暖一點，「希望市長對於同仁的一些表現，如果做得好可以不吝於給予一些稱讚，同仁會覺得比較好」。社會局長周榆修則期待，柯文哲可以多一點感性，工具理性很強烈。

沒想到，最後一個發言的民政局長藍世聰，竟直言柯文哲有時太堅持，「連嘴賤也很堅持，一定要賤到底，語不驚人死不休，明知故犯，市長都知道他自己的缺點」。

針對首長提出的缺點，柯文哲說，「會啦，其實有在改啦，但是常常改得很少」，強調自己一直都有在進步，現在也比較少亂摔東西、亂拍桌子等。

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