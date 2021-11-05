鄭宏輝邀市民「打開新竹」　加入全球47城市「Open House」行列　

實習記者張鈞量／台北報導

串連全球47個城市的國際活動「Open House」，年底將在新竹首度登場。民進黨中執委鄭宏輝作為共同創辦人，掛出「打開新竹」活動看板，結合城市電子看板、社區大樓影像廣告、防疫口罩為活動展開宣傳。

鄭宏輝表示，打開新竹（Open House Hsinchu）活動於今年獲得英國授權，新竹正式加入全球城市聯盟，活動首度登場，以「為世界打開一座科技與人文薈萃的城市」為活動主軸，有超過50個空間響應開放，除了成為讓世界看見台灣的城市共享平台，更要看見新竹的科技力、文化力與創造力。

這次為打開新竹活動展開宣傳，鄭宏輝掛出戶外看板、電子影片看板、社區大樓分眾傳媒等，為即將開跑的打開新竹活動熱身。同時為配合防疫需求，鄭宏輝也推出「打開新竹防疫口罩」做為活動的第一波宣傳品。他透露，後續將推出打開新竹限量紀念品，結合新竹百年老店，期望帶給民眾在地認同與城市光榮感，讓「打開新竹」不只是大型城市行銷活動，更是市民朋友能一起參與的城市文化探索之旅。

「打開新竹」活動將在12月11日、12日登場，活動免費並限時限額參訪。打開新竹團隊表示，活動正招募熱血志工，志工能獲得國際認證活動志工時數證明、享有打開新竹優先通行証，邀請有熱忱的民眾報名。

▼鄭宏輝為「打開新竹」活動展開宣傳。（圖／鄭宏輝辦公室提供）