鄭宏輝開槍表態1218公投　「四個不同意　反核四要三接」

▲鄭宏輝。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）



政治中心／綜合報導

距離12月18日四大公投投票日僅剩不到三月，在新竹市擁有高支持度的民進黨中執委鄭宏輝，開了第一槍表態，鼓勵民眾12月18日公投日投下「四個不同意」。鄭宏輝說，反對核四早已是全民共識，國民黨新任黨主席朱立倫過去也反對核四，該不會換一個位置就換一個腦袋？國民黨30年前更欺騙達悟族，藉機興建低階核廢料貯存槽。

鄭宏輝指出，朱立倫擔任新北市長時說過，「無法處理核廢料，憑什麼使用核能」、「只要我在的一天，市民、市長沒有同意，核四就不要想運轉」，過去國民黨執政忽略核電的局限與風險，甚至在30多年前，以興建魚罐頭工廠的謊言欺騙達悟族人，藉機興建低階核廢料貯存槽，早已種下人民不信任核能的種子，國民黨只想到一時方便，過去不僅在核廢料處置場欺騙人民，還將核電廠興建在斷層破碎帶，核四耐震係數不足，難道人民生死全看上天？

鄭宏輝表示，今年台灣經濟大好，工業部門為台灣帶來源源不絕的成長動能，加上家戶用電需求逐年增加，估計2021年至2027年每年用電量平均成長2.5%。循著行政院的能源政策規劃，預估2025年的發電結構會呈現燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%，同時達到備用容量率15%的目標，為了滿足能源需求，政府擬定最具可行性的方案，以「展綠、增氣、減煤、非核」達成能源轉型及發電量增長的雙重目標。





▲鄭宏輝表態1218公投「四個不同意」。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）



鄭宏輝舉例，台灣人口密度高，核電廠密度在國際名列前茅，但是台灣卻沒有足夠腹地能夠疏散居民，且沒有任何縣市願意接納核廢料，尤其是蓋在斷層破碎帶的核四，若發生核災，數百萬北部居民將無處可躲。福島核災付出的總成本高達13.3兆日圓（約1180億美元），光是強制疏散花費3.5兆日圓，核電廠反應爐除役則花費了2.2兆日圓。鄭宏輝認為，吃米須知米價，中央政府年總預算僅2.1兆新台幣，台灣如何承受這等代價？

鄭宏輝說明，能夠取代核能的基載發電只有火力發電，而燃氣發電又比燃煤發電乾淨，所以政府才會選擇在觀塘工業區新建液化天然氣接收站，這就是興建第三天然氣接收站的原因。他也表示，政府提出新方案，透過外推避開藻礁生長區，巴西已有案例說明，天然氣鑽探能夠與藻礁共存，第三天然氣接收站也是以相似的模式，大幅減低破壞藻礁生態的可能。