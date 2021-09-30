倡議「新竹太空產業科技園區」　 鄭宏輝：打造第二座護國神山

▲鄭宏輝出席5G衛星通訊計畫發布會。（圖／行政院顧問鄭宏輝提供）



記者杜冠霖／綜合報導

微軟27日攜手和碩舉辦「強化台灣數位韌性 重新定義國家基礎建設」線上記者會，公布5G加乘衛星的示範性計畫。行政院顧問鄭宏輝表示，面對太空發展的大趨勢，新竹市擁有天時地利人和，最適合設置「新竹太空產業科技園區」，打造台灣第二座護國神山。

鄭宏輝指出，太空產業擁有強勁潛力和戰略價值，新竹科學園區在行動通訊、資通訊及半導體方面擁有專業基礎，具備良好的人才培訓體系與發展環境，最適合設置「新竹太空產業科技園區」。

行政院於2019年核定「台灣5G行動計劃」，預計4年投入204.66億元，推動5G應用場域及創新發展環境。鄭宏輝表示，藉由5G聯網和衛星通訊技術，提升基礎建設，「即時性」、「低延遲」的技術優勢，不僅能應用在救災救難，更能支援科技產業發展。

鄭宏輝強調，尤其護國神山台積電全球總部位於新竹科學園區，在經濟與人口成長上都為新竹帶來正向發展，鄭宏輝表示，太空產業具有專業門檻且附加價值高的優勢，有機會成為另一座護國神山，護國城市新竹市應積極把握產業趨勢。

看好5G O-RAN與衛星通訊帶來新的發展機會，台灣微軟與和碩、伸波通訊宣布，將共同建構 5G O-RAN 與企業衛星通訊計畫，並在新竹市消防局建置5G O-RAN防災試驗場域，為第一線救災與緊急應變提供創新的通訊服務，強化公部門數位韌性，引領台灣通訊網路應用新局面。

今年2月太空發展法草案送進立法院審查，以加速技術整合為目標，推動民間企業參與國際太空產業鍊。鄭宏輝表示，太空科技的商業化主要有兩個領域，一個是目前佔據九成產值的衛星產業，另一個則是正蓬勃發展的火箭發射。

目前台灣廠商在衛星地面設備已有涉獵，衛星技術上擁有自主研發的福衛五號，但發射到太空的衛星設備還正在起步階段，鄭宏輝表示，應設置「新竹太空產業科技園區」，期望結合中央與地方、政府與民間合作，擴大台灣太空產業發展空間。

▼鄭宏輝出席5G衛星通訊計畫發布會。（圖／行政院顧問鄭宏輝提供）

