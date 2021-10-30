強吻融化她？動保園長喇舌女員工2分鐘　「情愫」面具被撕開了

▲台中知名動保團體劉姓園長，竟不顧協會女員工的意願，強行喇舌得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中知名動保團體已婚劉姓園長，被離職女員工花花（化名）怒控在協會工作期間，劉男竟趁著她獨自一人在影印文件時，違反其意願，強行面對面摟住她喇舌，直到劉男聽見隔壁訪客到訪時所發出的聲音才作罷。一審，法官依強制猥褻罪，判劉男有期徒刑1年2月；劉男上訴二審，向法官哀求他已誠心知錯，希望可以從輕量刑，但台中高分院審理後卻認為一審量刑均無不當，駁回其上訴，維持原判。

知名動保團體園長劉姓男子，2019年時被離職女員工花花控訴，劉男趁著她在影印文件時，竟強行以面對面的方式摟住花花，強迫花花和他喇舌，更徒手強行撫摸花花的後腰和胸部，儘管花花憤而將劉男推開，明確表達拒絕之意，但劉男仍不罷手，以此強暴行為實施約2分鐘後，直到劉男聽到隔壁訪客到訪時所發生的聲響才作罷。事後被花花怒告上法院。

訊據時，劉男坦承確實曾親吻和強抱花花，但主因是因為他喜歡花花，而花花對她也有曖昧情愫，才會對花花做出相關行為，且花花也未強力拒絕，在事件發生前，劉男指出，他還是先和花花聊天後，才會有後續的相關動作。而劉男的辯護人也為其辯護指出，事發當時隔壁辦公室有訪客，但花花不但沒有大聲呼救，到8月底前還正常上班，顯然與常情不符。

▲劉男事後坦承確實有強吻花花，但那是因為2人互相喜歡，有「曖昧情愫」。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



而花花則向法官證稱，她和劉男僅是園長與員工關係，2人之間並無曖昧情愫，而花花更從未接受劉男向她所表達的愛意；至於當時未大聲呼救，是因為她非常喜歡這份工作，擔心因此失去工作，也擔心協會受到影響，不利經營；而遲至同年11月才提出告訴，主因是因為事發後花花的身心狀態相當差，事發當下情緒混亂，請假返家後崩潰。

一審認為，花花和劉男在洽談中，劉男曾對花花表示，有話都可以直接講，而在此次洽談中，花花等人亦不斷在討論劉男的行為究竟是屬於性騷擾或是強制猥褻，劉男當場亦無任何辯駁，顯見劉男聲稱2人有曖昧情愫並非事實；再加上花花在事發當下立即請假回家，傍晚還出現用美工刀自殘的激烈舉動，後續也開始前往身心科就診等情形來看，不採信劉男的證詞。

此外，亦有證人向法官指出，劉男先前就曾有過對協會女性員工性騷擾的紀錄，劉男事後也坦承確實做了一些不好的舉動，造成員工不舒服，因此依強制猥褻罪，判劉男有期徒刑1年2月。劉男不服，上訴二審。

二審，劉男向法官哀求，他已誠心知錯，請求法官看在犯案時間不長，且犯罪行為也無過於暴力、情節輕微，而自己也有意和花花達成和解，希望法官可以看在他有年邁父母、罹患病症的配偶並須照護動物，將所有責任一肩扛起的情況下從輕量刑。

但台中高分院審理後卻指出，劉男有年邁父母與罹病配偶要照顧，其情故堪憐憫，若劉男的家屬真的因為劉男入獄而對失所依的話，應交由社政機關予以協助，但仍不足據作為減刑依據，認為一審量刑無誤，駁回其上訴，全案仍可上訴。