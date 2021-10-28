誘弱女看色情片猥褻被判刑　惡男逃10年不和解

▲邵姓男子明知花花當時年僅13歲，更領有中度身心障礙手冊，卻播放色情面引誘花花，對其猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名邵姓男子，因故認識領有中度身心障礙，當時年僅13歲的少女花花，2011年時，邵男和花花一起在租屋處裡觀看A片，一時慾火難耐，見花花無明確拒絕之意，竟撫摸花花的胸部和下體得逞。一審，法官依強制猥褻，判邵男有期徒刑10月，但檢察官認為邵男躲避傳喚、拒不到庭，在外躲藏近10年時間，且至今仍未與花花達成和解，上訴二審；不過台中高分院審理後，認為原審量刑無誤，維持原判，駁回上訴。

邵姓男子因與少女花花的祖父熟識，2人常相約喝酒，因而認識孫女花花，但邵男明知花花一家除祖父外，皆領有中度至重度身心障礙手冊，就連花花本人也領有中度身心障礙手冊，竟在2011年4月中午，和花花相約在他住處，2人一起觀看A片，後因慾火難耐，明知花花當時年僅13歲，且也未看見花花有明確拒絕，竟伸出手撫摸花花的胸部和下體得逞。

訊據時，邵男向檢察官坦承，確實有和花花一起觀看A片，但卻強調他本來想摸花花的胸部和下體，後惟因花花的拒絕而沒有得逞。

一審，法官依強制猥褻罪判其有期徒刑10月，但檢察官認為，邵男犯後不但不承認犯行，還逃避傳喚、拒不到庭，經通緝到案後，在外躲藏近10年的時間，耗費偵查能量，更浪費不必要的司法資源，且案發至今已餘11年，邵男在與花花家屬熟識的情形下，仍和花花家屬避不見面，更未達成和解，其明知花花有智能障礙，卻仍對其下手，犯後態度惡劣，怒提上訴。

不過台中高分院審理後卻表示，一審法官認為邵男罪證明確，明知花花和其父母均為智障弱勢之人，且與花花祖父熟識，竟還趁此機會利用花花年幼智障性意識未臻成熟之際，以播放色情片引誘花花，藉此撫摸及胸部和下體對其猥褻得逞，判其有期徒刑10月，原審量刑無誤，駁回檢察官上訴，全案仍可上訴。