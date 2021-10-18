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杜絕農漁會賄選層出不窮　郭國文提修法加重處10年徒刑

▲▼立委郭國文召開「紓困補貼百分百,政府美意不打折」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委郭國文18日表示，農漁會選舉賄選案層出不窮，相關刑度卻從未提高，他已提出相關修法，處罰規定將比照公職人員選舉，將現行3年以下有期徒刑，得併科9萬元以下罰金，修正提高為3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣2百萬元以上2千萬元以下罰金。

民進黨立委郭國文、鍾佳濱18日上午在立法院召開「杜絕農漁會賄選案，比照選罷法」記者會。郭國文說明，《農會法》及《漁會法》歷經多次修正，然而農、漁會選舉賄選案仍層出不窮，近期更有雲林農會賄選事件。

郭國文指出，《農會法》經過民國2001年、2016年兩次重要修正，相關刑度卻從未提高，地方法院針對農會賄選判決即達590件，並無銳減之趨勢。此外，根據高檢署統計，每年平均仍有100餘件賄選案起訴，原刑度顯已無法產生嚇阻作用。

郭國文認為，農會之業務運行影響農民權益甚大，農會選舉並不亞於公職選舉之重要性，他已提案修正比照《公務人員選舉罷免法》規定，將現行3年以下有期徒刑，得併科新台幣9萬元以下罰金，修正提高為3年以上、10年以下有期徒刑，併科新台幣2百萬元以上、2千萬元以下罰金。

郭國文也提到，《漁會法》在1985年之後未曾修正，漁會殃關賄選案雖然不比農會，卻沒有完全終止，為預防賄選發生，有必要連同《農會法》一併修正，提高罰則至與公職人員選舉賄選刑度相同。

郭國文說，近期雲林縣斗南農會理事賄選案沸沸揚揚，農委會主委陳吉仲上周受訪時也說明，為遏止農會選舉發生賄選之情事，將研擬修法來提高刑責，而他早在第10屆第1會期就提出相關法規範之修正，未來將持續和農委會商討，盼透過修法提高刑度以端正選風。

對此，農委會輔導處處長陳俊言坦言，現行《農會法》對於賄選的刑度、罰款較低，導致大家無視行政機關查賄的決心，農委會近期也在檢討提高賄選刑度，才是對賄選最大的嚇阻。

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