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漁業署長張致盛偕立委邱志偉3度上東森農場賣龍虎斑　王令麟加碼買氣強強滾

▲▼漁業署長,立委上東森農場賣龍虎石斑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲漁業署署長張致盛（左3）聯手民進黨高雄立委邱志偉（左2）、全國漁會總幹事林啟滄（右2）和永安區漁會總幹事李秋錦（右1），第三度上東森農場LIVE直播現場，強力推銷來自高雄永安的龍虎斑，此次更帶來感謝狀，感謝東森集團總裁王令麟一直力挺台灣優質農漁產品，由東森購物集團總經理彭鴻珷（右3）代表授獎。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者張芳瑜／台北報導

東森集團總裁王令麟力挺全台農漁民，旗下電視購物與購物網等多通路嚴選台灣各地優質農漁產品推廣促銷，今（11/2）東森電視購物《東森漁場》再度開張，祭出來自高雄永安的「龍虎斑鮮美超值組」，漁業署署長張致盛聯手民進黨立委邱志偉以及全國漁會總幹事林啟滄、永安區漁會總幹事李秋錦一同登上LIVE直播現場，化身為「國家隊」超級購物專家，向民眾推廣有「台灣之光」之稱、適合冬令進補的龍虎斑，一開賣電話立刻爆線；漁業署署長張致盛還特地贈予感謝狀，感謝東森集團為企業表率一路以來相挺漁民。

過去民眾多是在婚宴喜慶或高檔餐廳才有機會品嚐到龍虎斑肉質Q彈細緻的美味，此次《東森漁場》LIVE直播，特別精選網路上超人氣的水產明星「高雄永安龍虎石斑魚」，消費者可以透過節目直接訂購，以不到千元的價格買到外銷等級、產地直送的新鮮漁獲，而且魚肉已去鱗去腮去內臟，在家簡單就能料理端出宴會級佳餚。漁業署署長張致盛表示，過去龍虎斑多是外銷，今年則是有愈來愈多國人懂得享受龍虎斑的美味，而永安龍虎石斑魚好吃的秘訣是來自在地用心的養殖，魚從小養在使用俗稱鑽石水的天然氣廠冷排水中，因電解海水產生次氯酸鈉，能防止海生物滋生並殺死海水中細菌及藻類，立委邱志偉說明，因此所產出的冷排水未受汙染，水質相當良好，夏季溫度多維持在22～24度之間，非常適合石斑魚等養殖；高雄永安區漁會總幹事李秋錦也笑說：「高雄永安的龍虎斑就是吹冷氣、喝鑽石水長大的，因此肉質特別鮮美。」

▲▼漁業署長,立委上東森農場賣龍虎石斑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲由漁業署署長張致盛（左2）領軍的「國家隊購物專家」，登上東森購物的《東森漁場》直播節目，輪番推銷來自高雄永安的「龍虎斑超值組」。

由斑王龍膽石斑和老虎斑配種而成的龍虎斑，不僅保有龍膽石斑肉質的緊實Q彈，吃起來更有老虎斑的細膩口感，因為生長在極乾淨的鑽石水中，漁業署署長張致盛表示，永安龍虎斑魚身上的抗菌蛋白比起其他魚來得更多，代表魚群健康成長，當然吃得到最純淨美味的鮮美魚肉。一旁立委邱志偉跳出來當見證人，補充分享他過去十年來經常食用龍虎斑，富含膠原蛋白的魚皮讓他自豪，即使年近半百，皮膚依然看起來膨潤飽滿、氣色極佳。而且龍虎斑經過專業處理流程，捕撈後以超低溫活魚車隊運送活體至工廠，每隻魚必須通過重量外觀合格檢驗，再由專業職人清潔精挑去骨去刺，並檢查修整磨皮確保零魚刺，並採用臭氧超低溫消毒殺菌後，以先進氮氣凍結技術，-125度C瞬間急凍住鮮味。

龍虎斑除了在清澈如鑽石的水質中養殖，還獲得HACCP認證的永安漁會加工廠精心處理，具有政府認證＋產品保證的雙重保障，東森價只要新台幣990元，就能得到兩尾龍虎斑和一塊龍虎斑清肉，再加碼回饋50%東森幣，超驚人的優惠價格也讓節目才一開始就湧入大批民眾搶佔訂購專線。

▲▼漁業署長,立委上東森農場賣龍虎石斑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲高雄永安龍虎斑超值組東森價只要990元，比起市價相當划算，民眾還能買到有產銷履歷的安心漁貨。

全國漁會總幹事林啟滄補充，台灣民眾過去較少在家中享用高檔食材龍虎斑，但現在正是改變觀念的時候，「在家裡就是要吃最好的！」而且這次東森購物網的「龍虎斑鮮美超值組」擁有完整的水產履歷，民眾吃得更安心有保障。現場還請來世大運主廚阿彰師為民眾示範龍虎斑料理，因魚肉已事先處理乾淨，料理起來更省時方便，只要拆開包裝就能簡單加入喜愛的醬料和蔬菜等，不論煎煮或煮湯都相當美味，現場眾人試吃後，都再次被魚肉的細緻彈牙和滿滿的膠原蛋白美味給收服。漁業署署長張致盛表示，這是他第三次來到東森農場推銷漁產，先前幾次都賣出相當好的成績，他笑說：「我一定會經常利用機會來這裡推薦給消費者我們的國產水產品，非常感謝東森購物網提供這麼好的節目。」

▲▼漁業署長,立委上東森農場賣龍虎石斑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼極具營養價值又鮮美的永安龍虎斑，在阿彰師（上圖右1）的巧手料理之下，美味程度大爆發，現場所有人吃了都讚不絕口。

▲▼漁業署長,立委上東森農場賣龍虎石斑。（圖／記者徐文彬攝）

東森集團總裁王令麟大力協助台灣農漁產銷售，自去年首次開賣就連連創下銷售佳績，像是新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆、高雄美濃北蕉開賣33分鐘完銷12噸；台東綠寶石鳳梨釋迦，當日秒殺熱銷超3,500組，平均每秒賣出7顆；在地養殖午仔魚等新鮮漁產超值組合，一開賣即狂銷超過2,000組，兩小時熱賣8,000條魚；拉拉山甜柿限量400組，開賣20分鐘便火速完售，再再證明了消費者對於「東森嚴選」品質的信賴，東森農場／漁場也會秉持把關精神，繼續將台灣各地優質農漁好滋味，透過旗下多元通路由產地直送到民眾手中，全力配合政府政策，盡心為農漁民帶來更大收益，並拋磚引玉期待各界一同力挺台灣農漁業、創造多贏局面。

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