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各部會加碼券大灌水？　民進黨立委批被政府欺騙：合作店家快擴大

▲▼民進黨立委許智傑、邱志偉、賴惠員26日召開「加碼券大灌水？合作商家快擴大！」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

▲民進黨立委許智傑等人召開「加碼券大灌水？合作商家快擴大！」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委許智傑26日表示，配合行政院振興券政策，8大部會加碼券近期陸續啟用，但各部會加碼券適用店家數疑似有灌水情形，其中落差最大者高達90%、達成率僅10%，他將會持續追蹤各部會的達成率，希望相關部會積極改善，達到更好的振興效果，讓台灣經濟成長率創新高。

民進黨立委許智傑、邱志偉、賴惠員26日上午在立法院召開「加碼券大灌水？合作商家快擴大！」記者會，並邀請經濟部、交通部、教育部、文化部、農委會、國發會、原民會、客委會等8大部會代表列席。

許智傑指出，配合行政院振興券政策，8大部會加碼券近期陸續啟用，他發現各部會加碼券的適用店家數，疑似有灌水情形，目前實際可使用店家數與先前公布的店家數落差很大，其中落差最大者高達90%、達成率僅10%，顯見相關部會在招募店家上需要再加油。

許智傑指出，表現良好的前三名分別是國旅券（131%）、i原券（96%）、農遊券（90%），實際可使用店家數與先前向國人公布之數據相當接近，沒有灌水情形。

許智傑再指，其他部會的加碼券達成率還有努力空間，包含好食券（19%）、客庄券（22.5%，78%店家審核中）、藝FUN券（23%，86%店家審核中）、動滋券（30%）及地方創生券（38%），部分加碼券可能還沒啟用，或是招募店家正在審查階段。

許智傑說，希望這些部會利用最後的時間加速審查，讓政府加碼券的美意能發揮效益，也避免讓民眾因為使用困難，或是可使用店家數太少，而有被政府欺騙的感覺。

▲▼民進黨立委許智傑、邱志偉、賴惠員26日召開「加碼券大灌水？合作商家快擴大！」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

▲許智傑彙整各部會加碼券使用狀況。（圖／許智傑辦公室提供）

邱志偉表示，國發會的地方創生券首次上路，因為綁訂台灣Pay導致在推廣及招募店家上相當困難，原訂目標1千家店，目前卻僅招募379家、達成率僅三成多。

邱志偉認為，國發會應將現行「要求店家需經營3年以上」的門檻放寬至1年，並將「部會推薦審查制」改為「店家主動申請制」，才能盡早達成適用店家1千家的政策目標，也避免只有少數商家可以使用，導致地方創生預算資源分配不公。

賴惠員則質疑，體育署的動滋券加上目前審核中的250家店家後，卻仍然只有1719家，與原本公告的5千家差異太大，尤其動滋券11月1日就要上路，體育署要如何在短時間內招募並審查3千多家業者。

賴惠員要求，體育署應該加速招募、審查店家，不要讓抽到動滋券的民眾覺得可使用店家數很少，導致民眾有被政府欺騙的感覺、認為政府當初是將可使用店家數大灌水。

賴惠員也說，藝FUN券目前在官網上查到能使用的店家只有2千多家，而且藝Fun券在11月10日就要開跑，先前已經有傳出領取上的問題，希望未來在可使用店家數上不要再次釀成民怨，請文化部積極推動。

許智傑表示，相關部會要更積極招募與審核，避免不夠完善就草率上路，造成民眾怨聲載道，各部會也要避免辦公室思考，更接地氣與業者建立緊密關係，甚至要加強查詢系統建構，才能避免行政院立意良善的振興券政策大打折。

▼許智傑盤點各部會加碼券灌水排行榜。（圖／許智傑辦公室提供）

▲▼民進黨立委許智傑、邱志偉、賴惠員26日召開「加碼券大灌水？合作商家快擴大！」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）

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