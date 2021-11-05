錢伯藏1.5億「淨身出戶」拒繳2千萬稅　管收3個月

▲桃園市黃姓納稅義務人涉嫌漏報稅款，4日晚間被執行署桃園分署向法院聲請管收。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市黃姓男子20年前繼承上億元遺產，卻被稅捐機關查出漏報遺產稅，經多年催繳仍未繳納，加上罰鍰總計逾5千萬元，經移送強制執行仍拒不繳納，甚至被查出趁行政救濟期間陸續有處分財產高達1億5千萬餘元，其名下2筆持分土地遭法拍抵稅後仍欠2千2百餘萬元未清償，執行署桃園分署4日向桃園地院聲請管收，法官當庭裁准。

桃園分署指出，這名年逾60歲的納稅義務人黃姓男子，因欠繳2002年度遺產稅，合計為2201萬5262元未清償。經行政執行官深入追查資金流向發現，遺產稅稅額繳款書送達後，黃男仍有1億1500萬9321元款項入其帳戶，惟未用於清償稅款，但資金流向不明。

▲桃園市黃姓納稅義務人涉嫌漏報稅款，4日晚間被執行署桃園分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署表示，黃男趁提起行政救濟暫緩執行期間，私下處分大量財產，除將名下不動產贈與給配偶外，還提領大額現金與移轉出資額、解除保險契約等，處分財產價值高達1億51812萬2934元。

分署人員4日要黃男到場說明，但黃針對隱匿處分財產情事無法清楚交代，也未提出合理清償計畫，行政執行官遂向桃園地院聲請管收，經法官審查認為符合管收要件且有管收必要，當庭裁准，黃男隨即被送進桃園看守所，管收期限每次為期三個月。

桃園分署呼籲，納稅義務人查有履行能力卻藉故不履行，或有隱匿處分財產情事，將嚴格執法，提醒義務人勿心存僥倖，以免遭拘提管收，得不償失。

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