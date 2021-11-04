27歲女醫師生日墜樓成忌日　家屬慟！同事：看不出有異狀

▲桃園市某醫院27歲女醫師3日下午在宿舍18樓墜樓不治，事後查出3日是她的生日也成為忌日，家屬悲痛不已。（示意圖／CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某醫院1名27歲女醫師3日下午自宿舍18樓墜落不治，警方查出，女醫師未留下隻字片語，唯一知道的是3日是她27歲生日，家人對此噩耗悲慟不已，也不清楚為何會發生這起悲劇；警方將從死者手機等遺物追查最後幾個通話者，看看有無蛛絲馬跡，並報請桃園地檢署相驗釐清真正死因。

據指出，這名27歲的女醫生才剛畢業不久，還是桃園某醫院不分科住院醫生，正是人生勝利組，值此花漾年華，為何會在生日當天發生墜樓不幸，是意外還是巧合，同事透露，這幾天並未發現女醫師有何異狀，不清楚為何會突然墜樓？家人更是一頭霧水，搞不清楚為何發生意外。

警方調查，這名年輕女醫生經查未留下任何隻字片語，目前查不出來墜樓原因，但已保留其手機等隨生物品，報請檢察官進行相驗，以助釐清死因。

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