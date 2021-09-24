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他領退休金買20年透天厝！慘遇「裝潢蟑螂」　收百萬害變爛尾樓

▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料簽約完工8月底到期，但屋內一片亂象仍未完工。（圖／顧姓男子提供）

▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料簽約完工8月底到期，但屋內一片亂象仍未完工。（圖／顧姓男子提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市顧姓男子今年花費上千萬元購買20年透天厝，找來裝潢公司進行裝潢維修，原本明訂8月底完工交屋，但羅姓業者嚴重延宕工程進度，收取二期104萬元工程裝修費用，經常藉故避不見面也未施工，如今屋內排水孔阻塞、油漆未粉刷、壁癌未完成維修等怪象，因此寄出存證信函，委任律師對羅姓業者循法律途徑解決；羅姓業者辯稱，是顧姓業主自行更換門鎖，讓他無法進場作業，他還是願意完成剩餘裝潢工程。

▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料竟碰上「裝潢蟑螂」。（圖／顧姓男子提供）

▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料竟碰上「裝潢蟑螂」。（圖／顧姓男子提供）

桃園市顧姓男子指出，今年在八德區購買1戶20年透天厝，因房屋老舊且有漏水與壁癌等問題亟需裝潢維修，為給家人一個舒適溫暖的住家，他領了勞保退休金百餘萬元想重新裝潢維修，上網找了裝潢公司談妥簽訂裝潢契約，雙方施工前明定工程細節、裝修項目與進度，雙方約定7月6日起施工、8月31日完工，工程總價約130萬元，羅姓業者也承諾一定會如約完成。

 ▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料完期已屆，屋內樓梯仍未完工。（圖／顧姓男子提供）

▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料完期已屆，屋內樓梯仍未完工。（圖／顧姓男子提供）

起初，羅姓業者領取第一期款還很認真施工，但二期工程進度尚未完成，卻以購置衛浴設備需要資金支付等理由，顧姓男子選擇相信業者，希望能盡快如約在今年8月底前完成裝修，未料羅姓業者在8月中旬領了104萬元工程款後，隨即避不見面，屋內裝修工程完工不到6成，顧姓男子根本無法入住，眼見在8月底無法完工，顧姓男子幾度與羅姓業者下達最後通牒，但業者仍然藉故未出現施工，所以在8月30日將門鎖換掉，並委任律師寄出存證信函，打算循法律途徑解決，也希望不要再有其他民眾受騙上當。

▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料8月底完工期限已屆，屋內陽台仍遇雨積水。（圖／顧姓男子提供）

▲桃園市顧姓男子領勞保退休金在八德區購置20年透天厝進行整修裝潢，未料8月底完工期限已屆，屋內陽台仍遇雨積水。（圖／顧姓男子提供）

顧姓男子聲稱，透天厝總計4層樓，房屋浴室排水溝阻塞無法使用，陽台一遇下雨還會積水，全棟地磚沒抹縫，樓梯地磚也未依照合約鋪設，200坪牆面完全都為油漆粉刷，許多工程細項都已收款卻未施作，眼見自己畢生心血付出後得不到回報不說，還被這種「裝潢蟑螂」欺騙心有不甘，後來聽說在新北市也有消費者被羅姓業者詐騙，為了不讓其他消費者被騙決定挺身而出，委託律師提告羅姓業者涉嫌詐欺。

羅姓業者事後辯稱，是顧姓業主自行更換透天厝大門鎖頭，讓他無法進場施工，他還是願意繼續完成剩餘工程等語，媒體想再進一步詢問則不回應，打電話也不接。

桃園市政府法務局主任消保官邱玉霞表示，有關關於室內裝修問題，內政部營建署訂有建築物室內裝修承攬契約書範本，民眾若有需求可上網下載參考。民眾若有室內裝修需求，在施工前，應選擇信用與評價良好之業者，施工前應與業者就施工方式、裝修範圍、工程進度細節、價格、施工時間與付款方式等細節詳細討論，並簽立書面契約。另外，建議業者必須提供身分證明文件、連絡電話等提供消費者詢問等保障，以避免日後產生爭議，不利於消費者。

邱玉霞還說，建議消費者不要相信網路上廣告、簡單書面介紹就隨意找來業者施工，沒有完整資訊與簽立書面契約，對消費者權益確實無法提供完整保護。

▲針對桃園市顧姓男子為透天厝整修裝潢工程，卻疑遭裝潢業者詐騙，委任律師陳力瑄指出，社會大眾找尋裝修公司時，應在施工契約規範確認清楚，免業者收錢卻不做事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市顧姓男子為透天厝整修裝潢工程，卻疑遭裝潢業者詐騙，委任律師陳力瑄指出，社會大眾找尋裝修公司時，應在施工契約規範確認清楚，免業者收錢卻不做事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，顧姓男子委任律師陳力瑄指出，針對此項個案，建議社會大眾在找尋裝修公司時，除需確認信用與施工品質良好之廠商外，務必在契約約定時加以規範清楚，最好以分段給付估驗方式進行，才不會導致廠商收了錢卻不做事，或是工程屢屢出現嚴重瑕疵而放手不管；至於羅姓業者若想解釋，請到律師事務所說明清楚。

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