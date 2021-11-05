27歲女醫師生日當天墜樓亡　排除感情因素疑壓力過大

▲桃園市某醫院27歲女醫師3日下午在宿舍18樓墜樓不治，事後查出3日是她的生日也成為忌日，檢警初步查出，疑似自我要求高，壓力過大使然。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某醫院27歲女醫師在生日當天自宿舍18樓墜樓不治，桃檢4日完成相驗，檢方初步排除感情因素，女醫師家人都頗有成就，她從小成績優秀，自我要求非常高，醫學系畢業後擔任住院醫師，平日自我要求頗高，疑似壓力過大，才選擇結束生命這條不歸路。

據指出，女醫師父親是某大學教授，弟弟也是執業醫師，家人成就都不錯，從小就是學霸的女醫師也給自己很大壓力，醫學系畢業後投入桃園某醫院擔任不分科住院醫師，除了與同儕競爭外，自己壓力過大，在無法宣洩下才選擇輕生。

桃園檢方4日下午為女醫師完成相驗，家人也無從得知真正死因，檢方初步從其手機等遺留資訊，初步排除有感情等因素，家屬對死因沒有太多意見，只是無法接受女醫師以這種方式結束生命。

外界也認為，27歲的女醫生才剛畢業不久，正是人生勝利組，人生才剛展開卻選擇在生日當天結束生命；同事也透露，女醫師平常表現都很正常，也沒聽說有不開心事情，不清楚為何會墜樓。

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