27歲女醫師「醫院18樓墜落」不治　原因不明家屬心碎崩潰

▲桃園市某醫院1名27歲年輕女醫師3日下午突然自18樓墜樓跌落5樓陽台，經消防人員送醫搶救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某醫院1名年輕女醫師3日下午不知何故從18樓高的宿舍意外墜落，宿舍護理師發現後急忙報警處理，經消防人員與急診醫師搶救後仍宣告不治，警方據報後發現並未留下遺書等訊息，已報請桃檢進行相驗釐清死因；據了解，3日是女醫師生日，家屬對此意外非常悲痛，強調並無異狀。

桃園市消防局3日下午接獲報案指稱，27歲的女子墜落桃園某醫院5樓陽台處，墜落後發生巨大聲響驚動低樓層護理師，查看後發現女醫生倒臥，趕緊打電話通報消防局急救，消防人員到場後，女醫師已明顯死亡，但仍送醫搶救，經急診室醫師搶救後仍然回天乏術。

警方調查，死者是年輕女醫生，目前仍是該院不分科住院醫師，意外發生前表現都很正常，同事也說並無異狀，對此都感到錯愕；家屬聞訊後悲痛不已，也認為死者生前都沒有異狀，不清楚為何發生此憾事。警方已向桃園地檢署報驗釐清死因。

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